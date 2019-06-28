Глава Forbes дал советы Цукербергу по запуску криптовалюты Facebook

Президент и главный редактор Forbes Стив Форбс написал открытое письмо основателю Facebook Марку Цукербергу, в котором призвал его не обращать внимание на критику его криптовалюты Libra. Текст письма опубликован на сайте издания.

«Не сдавайтесь. Если вы правильно разыграете свою карту с Libra, вы можете стать Генри Фордом мира финансов», — сказал он.

Форбс добавил, что в настоящее время большинство криптовалют подходят для спекуляций, но не в качестве реальных денег, так как их стоимость «поминутно» меняется.

По мнению Форбса, для того, чтобы Libra стала одним из величайших изобретений, она должна иметь стабильность золота и обеспечивать ее нужно именно этим ценным металлом, так как подкреплять ее валютой недостаточно из-за постоянных скачков курса. Он добавил, что с фиксированной стоимостью криптовалюта Facebook станет самым востребованным средством обмена в мире.