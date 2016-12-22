Костин допустил срыв покупки «Возрождения» из-за ареста активов Ананьевых

Глава ВТБ Андрей Костин допустил отказ от покупки банка «Возрождение» у Дмитрия Ананьева из-за ареста его активов по решению Высокого суда Лондона. По его словам, сделка состоится, только если актив «будет чистый»

Андрей Костин (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

ВТБ планирует ​покупку банка «Возрождение» при условии, что актив «будет чист ото всех юридических требований». Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.

«На сегодня возникли обстоятельства в Лондоне, мы будем изучать. Если эти обстоятельства будут непреодолимы, значит, мы не будем покупать... Если вопрос (с арестом активов в Лондоне. — РБК) будет решен, мы работу продолжим. Мы в принципе были на завершающей стадии сделки», — сказал Костин.

На прошлой неделе состоятельные клиенты Промсвязьбанка сумели добиться ареста на территории Великобритании активов бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых: Высокий суд Лондона удовлетворил их требования 13 июля.

С иском обратились клиенты банка, которые вложили в кредитные ноты (CLN) €11 млн и $15,6 млн. Ноты были предложены клиентам в 2017 году, их выпускала компания Peters International (Cayman) Limited, а гарантом выступала компания Promsvyaz Capital B.V., через которую на тот момент Ананьевы владели контрольными пакетами Промсвязьбанка и «Возрождения». По решению суда обеспечение распространяется на любые британские активы, принадлежащие Ананьевым, или на те, которыми кто-то владеет в их интересах, а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», который сейчас принадлежит Дмитрию Ананьеву и от которого он должен был избавиться по предписанию ЦБ к 6 июня 2016 года.

Следующие слушания по блокировке активов Ананьевых пройдут 27 июля, говорил агентству «РИА Новости» юрист фирмы Lipman Karas, представляющей группу истцов. Он отметил, что новые слушания будут проведены, чтобы дать Ананьевым возможность заявить суду, почему истцы не правы. Юрист уточнил, что слушания будут перенесены для того, чтобы дать братьям больше времени на подготовку.

Представитель Алексея Ананьева говорил РБК, что об аресте активов бизнесмену ничего не известно.

Ананьевы владели контрольными пакетами «Возрождения» и Промсвязьбанка до декабря 2017 года. Однако 15 декабря ЦБ решил ввести временную администрацию в Промсвязьбанк и отправить его на санацию. После этого братья решили разделить бизнес — банковские активы остались Дмитрию. ЦБ отправлял ему несколько предписаний о необходимости снижения доли в «Возрождении» до 10% и менее, поскольку тот был главой попавшего под санацию банка. Сам Ананьев после санации Промсвязьбанка уехал за границу — по сведениям «Ведомостей», он живет в отеле на Кипре и занимается распродажей и контролируемым банкротством своих российских активов. В начале 2018 года акционерная структура «Возрождения» изменилась — теперь контрольный пакет в нем (52,7%) принадлежит не Promsvyaz Capital B.V., а шести кипрским компаниям, которые, по данным ЦБ, связаны с Дмитрием Ананьевым.

ВТБ стал активно вести переговоры о покупке банка «Возрождения» с мая 2018 года. Тогда Костин уточнял, что рассмотреть возможность покупки банка ВТБ попросил Банк России. В начале июня глава ВТБ объявил, что банк надеется закрыть сделку о покупке контрольного пакета банка в третьем квартале 2018 года, «если никаких скелетов не вылезет». При этом от имени Ананьева переговоры ведет фонд Bonum Capital, чьи представители в марте 2018 года вошли в совет директоров банка и объявили, что фонд намерен стать его новым акционером.

Представитель фонда Bonum Capital от комментариев отказался.

Фонд Bonum Capital традиционно связывают с сенатором Сулейманом Керимовым, однако сам фонд эту связь отрицает. В марте пять представителей Bonum вошли в совет директоров «Возрождения», а возглавил совет директоров глава и владелец фонда Мурат Алиев, бывший руководитель департамента казначейских и торговых операций группы Керимова «Нафта-Москва».