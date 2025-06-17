Мантуров оценил эффект от снижения ключевой ставки для бюджета

Если ключевая ставка будет оставаться высокой слишком долго, у экономики не останется средств на развитие, заявил Денис Мантуров. По словам первого вице-премьера, снижение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. экономит бюджету ₽260 млрд

Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Снижение ключевой ставки Банка России всего на 1 процентный пункт (п.п.) экономит для федерального бюджета более четверти триллиона рублей, рассказал в интервью телеканалу РБК первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Чтобы вы просто себе представляли, что это такое. Один пункт ключевой ставки — это примерно ₽260 млрд экономии для федерального бюджета. Это просто такая интересная цифра для последующей оценки, как будет двигаться тенденция. Мы очень на это надеемся и рассчитываем, и это будет влиять положительно», — сказал Мантуров.

Первый вице-премьер пояснил, что, говоря об экономии, имеет в виду субсидиарные программы по льготному кредитованию в целом. Такие программы действуют не только в промышленности, но также и в других отраслях экономики, где используется механизм субсидий — как федеральных, так и региональных.

«Это и ипотека, это и сельское хозяйство, и многие-многие другие отрасли», — добавил Мантуров.

Первый заместитель главы правительства России отметил, что ЦБ старается выполнять свои задачи, связанные со снижением инфляции, однако у такой политики всегда есть вторая сторона медали, так как «охлаждение экономики, конечно же, отражается на реальном секторе».

«Такая высокая ставка, во-первых, в моем понимании не рассчитана и не может быть [продлена] на длительный период. Это объективно, потому что действительно тогда реальный сектор экономики просто перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств все направлять на компенсацию процентов», — сказал Мантуров.

При этом, по словам первого вице-премьера, те параметры, которые заложены в национальных целях и в национальных проектах, (в том числе затраты бюджета на проведение НИОКР) рассчитаны именно на развитие экономики и особенно новых ее направлений, разработку новых образцов промышленной продукции и продукции для приоритетных отраслей российской экономики.

На заседании 6 июня совет директоров Банка России впервые почти за три года снизил ключевую ставку, опустив ее с 21% до 20% годовых. В предыдущий раз решение о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) принималось в сентябре 2022 года — тогда ставку опустили с 8 до 7,5%. После этого в течение почти трех лет ЦБ принимал только решения о повышении ставки либо о сохранении ее на прежнем уровне.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться... Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций», — отмечалось в релизе ЦБ. Вместе с тем на ценовую динамику повлияло укрепление рубля, признает ЦБ: «Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким».

За смягчение денежно-кредитной политики ЦБ в июне высказывались министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. «Слышим экспертное мнение членов правительства. Но решение, как и положено законом, мы принимаем самостоятельно, на основе собственного анализа текущей ситуации, на основе собственного прогноза, на собственной оценке рисков», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос РБК, влияли ли растущие ожидания чиновников и бизнеса на действия ЦБ.

Аналитики ожидают, что до конца 2025 года будет еще несколько раундов снижения ставки. По мнению директора по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого к концу года ключевая ставка может составить 15% годовых. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует, что в конце года ставка будет на уровне 14%. Есть и более консервативые прогнозы — 17–18% на конец года.