 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы ,  
0 

Мантуров оценил эффект от снижения ключевой ставки для бюджета

Первый вице-премьер Мантуров оценил эффект снижения ключевой ставки для бюджета
Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
Если ключевая ставка будет оставаться высокой слишком долго, у экономики не останется средств на развитие, заявил Денис Мантуров. По словам первого вице-премьера, снижение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. экономит бюджету ₽260 млрд
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Снижение ключевой ставки Банка России всего на 1 процентный пункт (п.п.) экономит для федерального бюджета более четверти триллиона рублей, рассказал в интервью телеканалу РБК первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Чтобы вы просто себе представляли, что это такое. Один пункт ключевой ставки — это примерно ₽260 млрд экономии для федерального бюджета. Это просто такая интересная цифра для последующей оценки, как будет двигаться тенденция. Мы очень на это надеемся и рассчитываем, и это будет влиять положительно», — сказал Мантуров.

Мантуров — РБК: «Даже 1 п.п. ставки — это ₽260 млрд экономии бюджета»
Бизнес
Денис Мантуров

Первый вице-премьер пояснил, что, говоря об экономии, имеет в виду субсидиарные программы по льготному кредитованию в целом. Такие программы действуют не только в промышленности, но также и в других отраслях экономики, где используется механизм субсидий — как федеральных, так и региональных.

«Это и ипотека, это и сельское хозяйство, и многие-многие другие отрасли», — добавил Мантуров.

Первый заместитель главы правительства России отметил, что ЦБ старается выполнять свои задачи, связанные со снижением инфляции, однако у такой политики всегда есть вторая сторона медали, так как «охлаждение экономики, конечно же, отражается на реальном секторе».

«Такая высокая ставка, во-первых, в моем понимании не рассчитана и не может быть [продлена] на длительный период. Это объективно, потому что действительно тогда реальный сектор экономики просто перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств все направлять на компенсацию процентов», — сказал Мантуров.

При этом, по словам первого вице-премьера, те параметры, которые заложены в национальных целях и в национальных проектах, (в том числе затраты бюджета на проведение НИОКР) рассчитаны именно на развитие экономики и особенно новых ее направлений, разработку новых образцов промышленной продукции и продукции для приоритетных отраслей российской экономики.

На заседании 6 июня совет директоров Банка России впервые почти за три года снизил ключевую ставку, опустив ее с 21% до 20% годовых. В предыдущий раз решение о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) принималось в сентябре 2022 года — тогда ставку опустили с 8 до 7,5%. После этого в течение почти трех лет ЦБ принимал только решения о повышении ставки либо о сохранении ее на прежнем уровне.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться... Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций», — отмечалось в релизе ЦБ. Вместе с тем на ценовую динамику повлияло укрепление рубля, признает ЦБ: «Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким».

За смягчение денежно-кредитной политики ЦБ в июне высказывались министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. «Слышим экспертное мнение членов правительства. Но решение, как и положено законом, мы принимаем самостоятельно, на основе собственного анализа текущей ситуации, на основе собственного прогноза, на собственной оценке рисков», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос РБК, влияли ли растущие ожидания чиновников и бизнеса на действия ЦБ.

Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией с девятой симфонией Бетховена
Финансы

Аналитики ожидают, что до конца 2025 года будет еще несколько раундов снижения ставки. По мнению директора по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого к концу года ключевая ставка может составить 15% годовых. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует, что в конце года ставка будет на уровне 14%. Есть и более консервативые прогнозы — 17–18% на конец года.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
ключевая ставка ЦБ Денис Мантуров расходы бюджета госбюджет
Денис Мантуров фото
Денис Мантуров
политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
Материалы по теме
В Минэкономразвития прокомментировали решение ЦБ снизить ключевую ставку
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку впервые за три года
Финансы
Bloomberg узнал о «растущем давлении» на Набиуллину из-за ключевой ставки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА Спорт, 14:36
Британия объявила о новых антироссийских санкциях против 20 судов Политика, 14:36
Axios назвал причину отказа Трампа поддержать ликвидацию аятоллы Хаменеи Политика, 14:28
Госдума приняла закон об ограничении англицизмов Политика, 14:27
Гендиректор Spotify инвестировал в оборонный стартап с ИИ €600 млн Бизнес, 14:23
Мантуров ответил на вопрос о возвращении Hyundai и Toyota в Россию Авто, 14:19
Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ Политика, 14:16
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп уронил «очень важное» соглашение с Британией. Видео Политика, 14:15
В Citi предрекли обвал цен на золото вплоть до $2500 за унцию в 2026 году Инвестиции, 14:15
Доставка еды сегодня и завтра: главные тренды и перспективы отрасли Тренды, 14:13
Рублев с победы стартовал на крупном турнире ATP в Галле Спорт, 14:02
Песков назвал возможные сроки решений о дальнейших переговоров с Киевом Политика, 14:00
В СК «Согласие» показали статистику по ДМС за 5 месяцев 2025 года РБК Компании, 14:00
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00