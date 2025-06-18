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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Зампред ВТБ решил взять паузу в прогнозировании ключевой ставки

Первый зампред ВТБ Пьянов рассказал о переходе ключевой ставки в «зону перелома»
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Траектория ставки Банка России находится «на переломе», считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он рассказал РБК, почему пока не готов прогнозировать дальнейшее изменение денежно-кредитной политики
ВТБ VTBR ₽97,82 +1,17% Купить
Дмитрий Пьянов
Дмитрий Пьянов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов до конца июля воздержится от прогнозов по траектории ключевой ставки ЦБ после того, как не угадал решение регулятора о снижении показателя 6 июня. Об этом топ-менеджер рассказал РБК в преддверии ПМЭФ.

«Как в спорте считается, что поражение мотивирует к развитию лучше, чем победа. Мы, действительно с аналитиками разбирали эти все факторы «за» и «против». Плюс я пропустил это через себя. Получается, что в прогнозной модели мы не заложили или пропустили какие-то сигналы, либо не так интерпретировали какую-то тенденцию или показатель, либо что-то не учли», — объяснил Пьянов.

В преддверии июньского заседания ЦБ первый зампред ВТБ заявил, что ожидает сохранения ставки на рекордном уровне 21% на фоне отсутствия на рынке труда позитивных охлаждающих эффектов, угрозы санкций и ранее объявленных двузначных индексаций, в том числе тарифов ЖКХ. «Я думаю, что победит опасение, что снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным», — отмечал банкир. Аналогичный прогноз давали большинство ведущих аналитиков (20 из 30), показал консенсус-прогноз РБК.

Глава ВТБ Андрей Костин тогда дал противоположный прогноз — снижение ставки до 20%, поспорив со своим заместителем на «10 щелчков». После он виртуально раздал их Пьянову — в официальном телеграм-канале ВТБ были опубликованы десять стикеров, которые изображают щелчки большим и указательным пальцем.

По словам Пьянова, паузу в прогнозировании он возьмет, чтобы разобраться в неучтенных факторах снижения ставки, а не из-за проигранного пари.

«Поэтому по меньшей мере до следующего заседания будем осторожны в прогнозах: не потому что боимся щелбанов, а потому что необходимо дождаться обновления и среднесрочного прогноза ЦБ по инфляции, и по диапазону прогнозной ключевой ставки. «Кривая функции» ключевой ставки явно находится в зоне перелома», — сказал первый зампред ВТБ.

Следующее заседание Банка России намечено на 25 июля.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала неопределенный сигнал рынку, что будет с денежно-кредитной политикой дальше. «В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки», — сказала она, добавив, что решение о дальнейшем снижении ключевой ставки в июле «не предопределено».

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ Ставка ЦБ Андрей Костин Дмитрий Пьянов ключевая ставка
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