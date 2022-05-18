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Единственный известный покупатель «Хоум Кредита» заявил о планах развития

Банк «Хоум Кредит» при новых совладельцах пойдет по пути цифровизации, в его портфеле появятся продукты для бизнеса, уточнил один из купивших долю инвесторов Иван Тырышкин
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский банк «Хоум Кредит», о продаже которого чешской инвестгруппой PPF и «дочкой» Home Credit стало известно накануне, будет развиваться в сторону еще большей цифровизации, сообщил «Коммерсанту» единственный известный из группы частных инвесторов покупатель доли в банке Иван Тырышкин.

«Хоум Кредит» будет развиваться в сторону еще большей цифровизации, появятся продукты для бизнеса, но конкретные планы сейчас озвучивать рано», — пояснил Тырышкин.

Акционер подчеркнул, что для него важно, чтобы переход управления от прежних владельцев к новым был последовательным, «чтобы сохранить традиции и команду».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

При объявлении о продаже банка 17 мая сообщалось, что группа инвесторов приобрела контрольный пакет — 50% плюс одна акция, однако их имена и структура владения не раскрывались. Тырышкин также не озвучил эту информацию в интервью газете, пояснив, что по их договоренности каждый инвестор сам комментирует свои вложения. «Все детали будут раскрыты в соответствии с законодательством после закрытия сделки. Могу только сказать, что большинство — мои младшие партнеры и в других проектах», — добавил он.

Также было неясно, кто будет владеть оставшейся долей в банке. Эту информацию новый совладелец тоже не озвучил, но при этом уточнил, что группа Home Credit «будет продолжать владеть существенной долей в течение нескольких кварталов». «Это обеспечит аккуратную передачу компетенций, банк сохранит возможность пользоваться огромным опытом группы, накопленном в 25 странах мира», — отметил он.

Стоимость сделки не раскрывалась. Директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин предположил, что в текущих макроэкономических и геополитических условиях банк мог быть продан с существенным дисконтом, например за 0,2–0,3 от капитала. Как писал РБК, с учетом данных на 1 февраля стоимость всего актива могла составить 11,5–17,3 млрд руб., соответственно, контрольный пакет мог стоить 5,8–8,7 млрд руб.

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Тырышкин не стал комментировать стоимость сделки, однако сообщил, что коммерческие условия были «рыночными для текущей ситуации».

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Фото:Евгений Разумный / ТАСС

«Вы, наверное, знаете, что сейчас бизнесы оцениваются не совсем по тем метрикам, которые были еще 3–4 месяца назад. Поэтому вопрос стоимости сделки завязан на множество условий: сроков сделки, этапности, расчетов и так далее. Сумма сделки не является каким-то одним индикатором. Мы не раскрываем существенных условий сделки, но могу сказать, что цена рыночная, и это точно не бесплатно», — уточнил инвестор.

Комментируя свой интерес к «Хоум Кредиту», Тырышкин пояснил, что всегда хотел заниматься банком, но идея о покупке пришла, когда иностранные компании начали искать покупателей на свои российские активы. По его словам, отдельный интерес для него представляют российские проекты по предоставлению рассрочек и ссуд на покупку товаров, входящие в структуру PPF и Home Credit: «Сейчас на российском банковском рынке идет большое перераспределение активов. Имея банковское образование и большой опыт в финансовом секторе, я всегда ориентировался на развитие небанковских финтех-проектов, поэтому особый интерес в сделке для меня представляют компании «КупиНеКопи», «ВсегдаДа», «ФорвардЛизинг», а также доля банка в БКИ «Эквифакс».

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Мария Лисицына Мария Лисицына
«Хоум Кредит» PPF банк «Хоум Кредит» продажа активов
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