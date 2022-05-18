Единственный известный покупатель «Хоум Кредита» заявил о планах развития

Банк «Хоум Кредит» при новых совладельцах пойдет по пути цифровизации, в его портфеле появятся продукты для бизнеса, уточнил один из купивших долю инвесторов Иван Тырышкин

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский банк «Хоум Кредит», о продаже которого чешской инвестгруппой PPF и «дочкой» Home Credit стало известно накануне, будет развиваться в сторону еще большей цифровизации, сообщил «Коммерсанту» единственный известный из группы частных инвесторов покупатель доли в банке Иван Тырышкин.

«Хоум Кредит» будет развиваться в сторону еще большей цифровизации, появятся продукты для бизнеса, но конкретные планы сейчас озвучивать рано», — пояснил Тырышкин.

Акционер подчеркнул, что для него важно, чтобы переход управления от прежних владельцев к новым был последовательным, «чтобы сохранить традиции и команду».

При объявлении о продаже банка 17 мая сообщалось, что группа инвесторов приобрела контрольный пакет — 50% плюс одна акция, однако их имена и структура владения не раскрывались. Тырышкин также не озвучил эту информацию в интервью газете, пояснив, что по их договоренности каждый инвестор сам комментирует свои вложения. «Все детали будут раскрыты в соответствии с законодательством после закрытия сделки. Могу только сказать, что большинство — мои младшие партнеры и в других проектах», — добавил он.

Также было неясно, кто будет владеть оставшейся долей в банке. Эту информацию новый совладелец тоже не озвучил, но при этом уточнил, что группа Home Credit «будет продолжать владеть существенной долей в течение нескольких кварталов». «Это обеспечит аккуратную передачу компетенций, банк сохранит возможность пользоваться огромным опытом группы, накопленном в 25 странах мира», — отметил он.

Стоимость сделки не раскрывалась. Директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин предположил, что в текущих макроэкономических и геополитических условиях банк мог быть продан с существенным дисконтом, например за 0,2–0,3 от капитала. Как писал РБК, с учетом данных на 1 февраля стоимость всего актива могла составить 11,5–17,3 млрд руб., соответственно, контрольный пакет мог стоить 5,8–8,7 млрд руб.

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Тырышкин не стал комментировать стоимость сделки, однако сообщил, что коммерческие условия были «рыночными для текущей ситуации».

«Вы, наверное, знаете, что сейчас бизнесы оцениваются не совсем по тем метрикам, которые были еще 3–4 месяца назад. Поэтому вопрос стоимости сделки завязан на множество условий: сроков сделки, этапности, расчетов и так далее. Сумма сделки не является каким-то одним индикатором. Мы не раскрываем существенных условий сделки, но могу сказать, что цена рыночная, и это точно не бесплатно», — уточнил инвестор.

Комментируя свой интерес к «Хоум Кредиту», Тырышкин пояснил, что всегда хотел заниматься банком, но идея о покупке пришла, когда иностранные компании начали искать покупателей на свои российские активы. По его словам, отдельный интерес для него представляют российские проекты по предоставлению рассрочек и ссуд на покупку товаров, входящие в структуру PPF и Home Credit: «Сейчас на российском банковском рынке идет большое перераспределение активов. Имея банковское образование и большой опыт в финансовом секторе, я всегда ориентировался на развитие небанковских финтех-проектов, поэтому особый интерес в сделке для меня представляют компании «КупиНеКопи», «ВсегдаДа», «ФорвардЛизинг», а также доля банка в БКИ «Эквифакс».