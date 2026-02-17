 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Как защититься от мошенников⁠,
0

ВТБ узнал, сколько россиян теряли деньги из-за хакерских атак на банки

Сюжет
Как защититься от мошенников
Личные финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство россиян — 86% — никогда не испытывали на себе негативного влияния хакерских атак, в результате которых банковские сервисы становились недоступны, показал опрос ВТБ, проведенный в рамках аналитического обзора «Безопасность в банке будущего».

Среди оставшихся 14% половина теряла деньги — из-за невозможности своевременно воспользоваться средствами или вследствие взлома счетов. При этом 70% пострадавших смогли вернуть украденные средства полностью или частично.

84% опрошенных отметили, что, будучи клиентами банков, никогда не становились жертвами взлома личных кабинетов. Среди тех, кто сталкивался с мошенничеством, 64% не понесли финансовых потерь: 44% распознали обман самостоятельно, а 20% — благодаря предупреждениям банка. Примерно 6% всех респондентов все же переводили деньги злоумышленникам.

Большинство россиян (57%) считают, что случаи атак нужно рассматривать индивидуально, а 20% убеждены, что полностью устранить все уязвимости невозможно — злоумышленники будут пытаться похищать деньги как у банков, так и у клиентов.

Мошенники начали использовать телефоны россиян в качестве банковских карт
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик считает, что развитие технологий улучшит сервисы, но создаст новые вызовы безопасности. «Мы уже оказались в ситуации, в которой утрата пользователем «ключа от одной двери» чревата утратой «ключей от всех дверей». Пользователям потребуется быть еще более бдительными в вопросах защиты своих личных и финансовых данных», — сказал он.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин подчеркнул, что основной интерес мошенников — получение денег, часто через оформление кредитов с поддельными документами, либо сложные хакерские атаки. «Например, хакеры используют вирусы-шифровальщики, с помощью которых стараются испортить инфраструктуру банков с целью вымогательства денежных средств. В целом мошенники стараются использовать какие-то уязвимости кредитных организаций, но во всех этих случаях ущерб наносится только банку, а не его клиентам», — пояснил он.

Исследование подготовлено Центром технологических исследований ВТБ и основано на социологическом опросе 1500 человек из городов с населением более 100 тыс. жителей, проведенном в декабре 2025 года.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
интернет-мошенники мошенники банкинг атаки хакеры кибератаки ВТБ
