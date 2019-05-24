Греф оценил количество косяков у Сбербанка

По словам Грефа, Сбербанк «косячит еще много», но критика является источником для дальнейшего развития

Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров призвал критиковать банк за недоработки и отметил, что банк «косячит еще много». Трансляция собрания велась на YouTube-канале Сбербанка.

Греф отметил, что критика является источником дальнейшего развития. «Если мы где-то, извините за термин, накосячили, значит, мы должны об этом знать, должны исправлять. Мы косячим еще много», — указал он.

По словам Грефа, раньше банк относился к этому болезненно, поскольку недочетов было столько, что на все не успевали качественно реагировать. «Сейчас все-таки косяков стало значительно меньше, это означает, что мы не должны себе позволять реагировать формально на обращения клиентов или критику акционеров», — указал он.

Глава Сбербанка добавил, что иногда банк заслуживает жестких оценок клиентов, в частности, за «отписки» на обращения. «Ответы присланы в сроки, но я два раза перечитал наш ответ — я ничего не понимаю, что мы ему написали», — сказал Греф.