Набиуллина заявила о риске «мощных» экосистем на фоне продажи Сбербанка

Председатель ЦБ считает, что «сверхмощные» экосистемы будут тормозить развитие финансовых рынков. Одну из крупнейших экосистем сейчас строит Сбербанк, который ЦБ вскоре продаст правительству

Фото: Владислав Шатило / РБК

Подход Банка России к регулированию экосистем на финансовом рынке будет строиться на основе открытости, заявила на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Вызовом для конкуренции в российском банковском секторе становится «не просто доминирующее положение отдельных банков, но и их превращение в сверхмощные экосистемы», сказала Набиуллина. Она отметила, что «экосистемы — это будущее финансовой системы», но они не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса».

«Мы не хотим, чтобы у нас были цифровые финансовые монополии на рынке, и это новая реальность», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, развитие бизнеса всех остальных участников рынка будет утыкаться в «заборы» этих экосистем, они будут не «локомотивом развития рынка», а «тормозом».

Сейчас одну из крупнейших экосистем в России строит Сбербанк, который за последние три года потратил на покупку активов для экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время. Помимо Сбербанка экосистемы строят ВТБ, Тинькофф Банк и другие банки, но не в таких масштабах. Глава Сбербанка Герман Греф в заочной дискуссии о будущем регулирования выступал против концепции «оставайтесь банком». По его словам, если банки «перерегулируют», через какое-то время Банку России придется заниматься регулированием технологических гигантов, которые сами начнут заниматься банковской деятельностью.

На этой неделе Центральный банк объявил о продаже Сбербанка правительству. ЦБ исторически контролирует кредитную организацию. Ее продажу Банк России объяснял в том числе «конфликтом интересов»: «При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становятся регулирование и экономические отношения в финансовой среде».