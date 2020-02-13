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Набиуллина заявила о риске «мощных» экосистем на фоне продажи Сбербанка

Председатель ЦБ считает, что «сверхмощные» экосистемы будут тормозить развитие финансовых рынков. Одну из крупнейших экосистем сейчас строит Сбербанк, который ЦБ вскоре продаст правительству
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Фото: Владислав Шатило / РБК

Подход Банка России к регулированию экосистем на финансовом рынке будет строиться на основе открытости, заявила на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Вызовом для конкуренции в российском банковском секторе становится «не просто доминирующее положение отдельных банков, но и их превращение в сверхмощные экосистемы», сказала Набиуллина. Она отметила, что «экосистемы — это будущее финансовой системы», но они не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса».

«Мы не хотим, чтобы у нас были цифровые финансовые монополии на рынке, и это новая реальность», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, развитие бизнеса всех остальных участников рынка будет утыкаться в «заборы» этих экосистем, они будут не «локомотивом развития рынка», а «тормозом».

Сейчас одну из крупнейших экосистем в России строит Сбербанк, который за последние три года потратил на покупку активов для экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время. Помимо Сбербанка экосистемы строят ВТБ, Тинькофф Банк и другие банки, но не в таких масштабах. Глава Сбербанка Герман Греф в заочной дискуссии о будущем регулирования выступал против концепции «оставайтесь банком». По его словам, если банки «перерегулируют», через какое-то время Банку России придется заниматься регулированием технологических гигантов, которые сами начнут заниматься банковской деятельностью.

На этой неделе Центральный банк объявил о продаже Сбербанка правительству. ЦБ исторически контролирует кредитную организацию. Ее продажу Банк России объяснял в том числе «конфликтом интересов»: «При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становятся регулирование и экономические отношения в финансовой среде».

Центральный банк будет внедрять «концепцию открытого банкинга, в основе которого лежит Open API» (система открытых интерфейсов. — РБК), также рассказала Набиуллина. На площадке Ассоциации финансовых технологий (АФТ) регулятор разработал четыре стандарта открытых интерфейсов, которые включают информацию об организации, ее проектах, уровне кибербезопасности, информацию о счете и инициировании платежа. ЦБ намерен перевести эти стандарты на уровень ГОСТа, сообщила глава Банка России.

«В идеале у нас должна быть система, когда владелец данных о себе — сам человек или бизнес — может перемещать свои данные свободно из одной организации в другую», — резюмировала Набиуллина.

Чтобы выровнять конкурентное поле, Банк России также планирует введение «дифференцированных надбавок к коэффициентам капитала, а также нормативы концентрации кредитного риска для системно значимых банков», добавила Набиуллина. «Но вместе с тем, конечно, хотелось бы видеть и активные действия менее крупных банков по усилению своих рыночных позиций, в том числе за счет консолидации. Пока же таких сделок очень мало», — сказала она.

Авторы: Евгения Чернышова, Павел Казарновский
При участии: Юлия Кошкина
Теги: Эльвира Набиуллина, Сбербанк, ЦБ
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