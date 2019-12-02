ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Регулятор намерен сократить интерес банков к выдаче ипотеки уже закредитованным клиентам и тем самым снизить риски дефолтов. Но инициатива может замедлить рост рынка и негативно повлиять на застройщиков, предупреждают эксперты

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Банк России в декабре обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков (возникают при наличии нескольких разных кредитов). Регулятор обеспокоен, что все больше россиян берут в дополнение к ипотечным другие кредиты.

Инициатива пока не получила широкой поддержки банков. Часть из них считает, что действующих ограничений достаточно, а новые меры регулятора могут даже чрезмерно упростить расчеты долговой нагрузки клиентов.

Что предлагает ЦБ

Качество ипотечных кредитов, выданных российскими банками, остается высоким, сообщил банк в «Обзоре рисков финансовой стабильности» (.pdf) 2 декабря. Доля просроченных ссуд в этом сегменте на 1 октября составила всего 0,9%, однако регулятор опасается, что на риски должников по ипотеке могут накладываться другие. По данным ЦБ, 46% российских заемщиков на 1 сентября имели другие кредиты помимо жилищных. В начале года таких было 39%.

«Это повышает долговую нагрузку заемщиков и создает риски кросс-дефолтов, в том числе и для банков, предоставивших ипотечные кредиты», — пояснила Юдаева. До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам. Предполагается, что к ипотечным кредитам будут применяться коэффициенты риска, их величина будет зависеть от LTV (loan-to-value ratio, соотношение кредит/залог. — РБК) и показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента. О том, что ЦБ обсудит введение ПДН для ипотечных продуктов, еще в сентябре заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.