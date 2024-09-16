ЦБ предложил давать компаниям субсидии на IPO

ЦБ предложил субсидии для выхода на рынок капитала для компаний, реализующих приоритетные для экономики проекты. Финансировать эти субсидии можно за счет части средств, которые сейчас уходят на льготные кредиты

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Банк России предложил выплачивать субсидии компаниям, выходящим на рынок капитала, следует из проекта «Основных направлений развития финансового рынка до 2027», подготовленного регулятором. Привлечение капитала на публичном рынке возможно через IPO (первичное размещение акций) и SPO (вторичное или дополнительное размещение акций).

«Одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования, то есть выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам», — говорится в документе.

По мнению ЦБ, субсидии позволят сделать одинаково привлекательным для компаний привлечение финансирования через льготные банковские кредиты (часть ставки по ним субсидируется государством) и через размещение на бирже. Сейчас же наблюдается перевес в сторону льготного банковского кредитования, обращает внимание регулятор. «Это связано с тем, что при использовании других источников привлечения средств — размещении облигаций, привлечении акционерного капитала — инвестирующая компания, ее акционеры, инициаторы инвестиционного проекта не смогут рассчитывать на получение бюджетной субсидии», — объясняет ЦБ.

«Таким образом, сложившаяся система субсидирования кредита, по сути, приводит к дискриминации инструментов рынка капитала по сравнению с кредитованием», — приходит к выводу регулятор. Из-за этого, во-первых, рынки капитала дискриминируются по сравнению с долговыми, в результате компании «мотивируются к повышенной долговой нагрузке», говорится в проекте. Во-вторых, дискриминируется размещение облигаций по сравнению с банковским кредитом, указывает ЦБ.

И дополнительным негативным последствием большей популярности кредитов является негативное влияние на инфляцию, отмечает ЦБ. «Банковский кредит является монетарным механизмом финансирования, имеющим проинфляционные эффекты. Следствием роста субсидируемого кредита является дополнительный рост денежной массы, совокупного спроса и, соответственно, проинфляционное влияние. При этом финансирование через акции и облигации (если их покупателями не являются банки) дополнительной денежной массы не создает», — объясняет регулятор.

Финансировать субсидии эмитентам Банк России предлагает за счет средств, которые сейчас выделяются из бюджета для субсидирования льготного кредитования. «Поддержку можно предусмотреть для компаний, реализующих приоритетные для развития экономики проекты (например, в соответствии с таксономией проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики)», — считают в ЦБ.

«При этом в перспективе с учетом приоритета по развитию рынка капитала и долевого финансирования может быть рассмотрен вариант более привлекательных параметров для субсидирования финансирования бизнеса с использованием инструментов рынка капитала относительно стимулов в сфере банковского кредитования», — заключает Банк России.

В России уже действует программа субсидирования части расходов компаний, выходящих на биржу, но пока только для предприятий из сектора малого и среднего бизнеса. Этой программой предусматривается возмещение части затрат предприятий по выпуску акций, облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, говорится на сайте Минэкономразвития, которое реализует программу.

При этом субсидия не должна превышать 70% от выплат купонного дохода, но не более двух третьих ключевой ставки ЦБ (сейчас — 19%), указано на сайте Мосбиржи. Также можно компенсировать часть затрат по выходу на биржу — в размере 2% от объема выпуска облигаций, но не более 1,5 млн руб.

Банк России ранее также предлагал стимулировать IPO и SPO, предоставляя эмитентам льготы по налогу на прибыль и давая им приоритетный доступ к программам господдержки, писал «Интерфакс». Для компаний первого котировального списка (более высокий free-float, более высокие требования к раскрытию информации и корпоративному управлению) ЦБ предложил снизить налог на прибыль на 3 процентных пункта (п.п.), для второго — на 2 п.п.