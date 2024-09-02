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Финансы ,  
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Мосбиржа предсказала выход сотен компаний на торги к 2030 году

Порядка 1,5 тыс. российских компаний потенциально готовы к выходу на IPO, заявила глава департамента по работе с эмитентами Мосбиржи. Критериям для торгов бондами соответствуют более 55 тыс. бизнесов
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Около 1,5 тыс. российских компаний имеют бизнес-модель и обороты, позволяющие им уже сейчас размещать ценные бумаги на бирже, сказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Это создает потенциал для выхода сотен компаний на торги к 2030 году, отметила топ-менеджер биржи.

«Очевидно, что не каждая из этих 1,5 тыс. компаний примет для себя решение выйти на публичный рынок и не каждой компании это нужно. Из этих 1,5 тыс. компаний мы ожидаем к 2030 году увидеть на бирже сотни компаний как с инструментами долгового финансирования, так и долевого», — отметила Логинова.

Сейчас на площадке торгуются акции и облигации 620 компаний, говорится в презентации топ-менеджера. Это более 400 эмитентов облигаций и более 200 эмитентов акций, отметила Логинова: «Однако мы все знаем, что в российской экономике компаний гораздо больше, чем 600».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Какие компании уже готовы к выходу на биржу

Для формирования пула потенциальных эмитентов ценных бумаг биржа оценивала бизнес по нескольким показателям:

  • Объем выручки. Он должен был составить 1 млрд руб. в любой год с 2017-го по 2023-й. Таких компаний в стране 55 тыс., отметила Логинова. Эти 55 тыс. компаний более чем отвечают критериям, допускающим их выход на биржу с облигациями, следует из ее оценок.
  • При оценке потенциала выхода российских компаний на IPO Мосбиржа брала еще более строгие критерии: минимальный порог выручки компании — 10 млрд руб., минимальное время ее работы на рынке — три года. Бизнесов, соответствующих обоим критериям, в России сейчас свыше 2,7 тыс. «Это уже полноценные претенденты на выход не только на рынок облигаций, но и на рынок акций, на IPO», — указала Логинова.
  • Среди этих 2,7 тыс. биржа отобрала компании, ежегодно показывающие рост выручки. «Из этих групп компаний более 1,5 тыс. демонстрируют ежегодный рост выручки не менее чем 20% за последние три года», — отметила топ-менеджер биржи.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

«То есть к 2030 году мы можем увидеть новые сотни компаний на публичном рынке облигаций и акций», — резюмировала Логинова.

За восемь месяцев 2024 года на Мосбирже прошло 10 IPO и три сделки SPO (вторичное размещение акций). Всего в этом году на площадке может пройти около 20 таких сделок, прогнозировал ранее управляющий директор площадки Владимир Крекотень. В начале 2024 года Владимир Путин поручил к 2030 году удвоить капитализацию фондового рынка и довести ее до 66% ВВП. По итогам 2023 года капитализация рынка акций составляла 58,1 трлн руб., что соответствовало примерно 34% ВВП.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Мосбиржа Акции облигации торги
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