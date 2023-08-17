Сбербанк во второй раз за месяц поднимет ставки по ипотеке на 2 п.п. после решения ЦБ

Сбербанк во второй раз за месяц поднимет ставки по ипотеке

В банке заверили, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не изменятся, а остальным клиентам пообещали кредиты на старых условиях, если заявка будет подана до 22 августа

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк во второй раз с начала августа объявил о повышении ставок по ипотечным кредитам. С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки повысят на 2 процентных пункта (п.п.), сообщили в банке, объяснив перемены недавним повышением ключевой ставки ЦБ с 8,5% до 12% годовых.

При этом в банке заверили, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не изменятся, а все клиенты, подавшие заявки на ипотечный кредиты в рамках рыночных программ до 22 августа, смогут оформить его на прежних условиях.

8 августа Сбербанк объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 0,8 процентных пункта.

ЦБ объявил о повышении ключевой ставки сразу на 3,5 п.п. по итогам состоявшегося 15 августа внепланового заседания. Необходимость такой меры регулятор объяснил стремлением ограничить «риски для ценовой стабильности». Созыву внепланового заседания предшествовало значительное ослабление рубля — 14 августа курс доллара на Мосбирже сначала перевалил за отметку ₽100, а затем поднялся выше ₽101. После того, как ЦБ анонсировал внеплановое заседание, рубль перешел к росту.