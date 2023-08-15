Дерипаска назвал повышение ставки ЦБ «миленькой традицией» для госбанков

На фоне ослабления рубля ЦБ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Это второе повышение ставки за последний месяц

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Повышение Банком России ключевой ставки до 12% «на фоне общего безумия и бессмысленных заклинаний о том, что все будет неплохо и даже, наверно, лучше», выглядит сложившейся традицией, заявил бизнесмен Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд).

«Может, и не такой праздничной, как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков», — написал он в своем телеграм-канале.

На внеплановом заседании 15 августа ЦБ поднял ставку с 8,5% до 12%. Заседание было анонсировано накануне, 14 августа, в день, когда курс доллара на бирже превысил 100 руб., а евро, впервые с марта 2022 года перескочило отметку в 110 руб. Повышение ставки в первые минуты привело к некоторому укреплению рубля, однако позже курс доллара вернулся к росту.

После решения о повышении ставки ЦБ сообщил, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке регулятора на 7 августа, годовая инфляция выросла до 4,4%, показатель последних трех месяцев с поправкой на сезонность составил 7,6%, базовая инфляция выросла до 7,1%.

Банк России допускает дополнительное повышение ставки в случае усиления проинфляционных рисков, отметили в ЦБ.

Государственные банки сдержанно отреагировали на повышение ставки. ВТБ пообещал поднять доходность депозитов до 11%, а для впервые открытых накопительных счетов — до 12%. Сбербанк еще не делал заявлений о пересмотре процентов по вкладам. Банк «Дом.РФ» повысил ставки по вкладу «Мой Дом» на 1–2,2% в зависимости от сроков размещения. Доходность годового депозита теперь составляет 11%. По накопительному счету ставка вырастет на 2,2 п.п — до 10% годовых. «Почта Банк» повысит ставки по краткосрочным вкладам до 12%, по длинным депозитам, вероятно, до конца сентября ставки существенно меняться не будут, сказал зампред правления банка Алексей Охорзин.

Дерипаска неоднократно выступал с критикой ЦБ, в том числе по поводу повышения ключевой ставки. Он заявлял, что действия Банка России исключают увеличение доходов россиян и сдерживают рост предложения. Для успешной борьбы с последствиями санкций ставка должна быть установлена примерно в районе 4%, говорил предприниматель.

Бизнесмен также выражал мнение, что ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора. Он предлагал передать часть полномочий Банка России Федеральной антимонопольной службе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на одной из публичных дискуссий с Дерипаской соглашалась с необходимостью государственной политики, направленной в том числе на рост предложения, но отмечала, что на стоимость кредитов для бизнеса влияет не только ключевая ставка.

«Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, то они зависят не столько от того, какую мы установили ключевую ставку, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе пяти-семи-десяти лет», — говорила руководитель Банка России, отмечая, что без борьбы с инфляцией длинные кредиты будут дороже.