Суд в Лондоне повторно арестовал акции банка «Возрождение»

Лондонский суд во второй раз арестовал акции банка «Возрождение» по иску к братьям Ананьевым. Арест последовал на следующий день после того, как ВТБ объявил, что договорился о его покупке. ВТБ намерен покупать только чистый актив

Фото: Владислав Шатило / РБК

Спустя сутки после того, как ВТБ договорился о ключевых условиях покупки банка «Возрождение», Высокий суд Лондона снова арестовал акции кредитной организации в числе других активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом со ссылкой на партнера юрфирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Романа Макарова, представляющего интересы истцов, написала газета «Ведомости». РБК ознакомился с решением Высокого суда от 15 августа по иску на $11,2 млн и €0,5 млн, поданному держателями дефолтных кредитных нот, выпущенных под гарантии Ананьевых.

Приказ Высокого суда замораживает активы братьев Ананьевых в качестве обеспечительной меры по иску. Пункт об аресте акций «Возрождения», которые раньше братья контролировали вместе, а после раздела между ними бизнеса контролирует Дмитрий, идет отдельным пунктом — арестованы «любые акции или доли в ПАО «Банк Возрождение», которыми владеют ответчики, прямо или косвенно». Ответчиками по иску кроме самих Ананьевых выступают еще восемь офшоров, в том числе четыре компании, через которые братья раньше владели банком «Возрождение», — Promsvyaz Capital BV, Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd и Menrela Ltd.

После того как в декабре Центробанк начал санацию основного актива Ананьевых Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, бумаги, выпущенные под гарантии бизнесменов, перестали обслуживаться, и инвесторы подали на них в суд.

Согласно действующим правовым нормам, собственники нуждавшегося в санации или лишенного лицензии банка не могут владеть другими кредитными организациями. Поэтому ЦБ предписал Ананьеву снизить долю в банке «Возрождение» не менее чем до 10%. В итоге банком заинтересовался банк ВТБ, но для совершения сделки актив должен быть юридически чистым, говорил ранее глава ВТБ Андрей Костин об условиях покупки банка.

В середине июля Высокий суд уже арестовывал активы Ананьевых, куда вошли и акции «Возрождения», в качестве обеспечительной меры по иску другой группы держателей бондов. В начале августа арест был снят после того, как 30 июля на счет судебного финансового управления были перечислены оспариваемые суммы в €11 млн и $15,6 млн.

Через несколько дней ВТБ объявил о достижении договоренности по покупке не менее чем 75% акций банка «Возрождение», которую планируется завершить осенью. Тогда же зампред правления ВТБ Анатолий Печатников предупреждал, что сделка будет завершена только в том случае, если с акций банка будут сняты все обременения.

Сейчас мнение ВТБ о покупке только «юридически чистого» актива не поменялось. «Мы готовы купить банк «Возрождение» только в том случае, если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований», — заявили в пресс-службе ВТБ. По мнению Bonum Capital, который ведет сделку по продаже «Возрождения» от лица братьев Ананьевых, новый арест не отразится на сделке.