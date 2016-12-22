ВТБ договорился о покупке банка «Возрождение»

ВТБ договорился о ключевых условиях покупки не менее чем 75% акций банка «Возрождение», который ранее контролировал Дмитрий Ананьев, бывший собственник санированного Промсвязьбанка. Сделку планируется закрыть в сентябре

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Банк ВТБ достиг с фондом Bonum Capital (Cyprus), представляющим интересы Дмитрия Ананьева, договоренности по ключевым условиям покупки банка «Возрождение». Соответствующий меморандум был подписан сторонами, сообщил ВТБ.

Согласно достигнутым договоренностям, ВТБ намерен приобрести контрольный пакет «Возрождения» (не менее 75%). Стороны планируют закрыть сделку в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.

Сумма покупки не раскрывается. «Сделка была заключена на взаимовыгодных условиях», отметили в ВТБ.

Сегодня состоялось заседание совета директоров банка «Возрождения». В его состав вошли представители ВТБ. Председателем правления банка назначен член правления ВТБ Геннадий Солдатенков, его заместителями — Станислав Белов и начальник управления казначейских операций на открытых рынках казначейства финансового департамента, вице-президент ВТБ Вячеслав Томашевский.

Предыдущий председатель правления банка Марк Нахманович назначен вторым заместителем председателя совета директоров банка.

Дмитрий и Алексей Ананьевы владели контрольными пакетами банка «Возрождение» и Промсвязьбанка до 15 декабря 2017 года, когда Промсвязьбанк был отправлен на санацию. После этого братья решили разделить бизнес. Банковские активы остались у Дмитрия. Согласно действующим правовым нормам, собственники нуждавшегося в санации или лишенного лицензии банка не могут владеть другими кредитными организациями. Поэтому ЦБ предписал Ананьеву снизить долю в банке «Возрождение» не менее чем до 10%. О том, что переговоры о покупке «Возрождения» ведет банк ВТБ, стало известно в мае. Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что начал переговоры по просьбе Центробанка.