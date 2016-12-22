Санируемый ЦБ банк создал второй по величине в России пенсионный фонд

Санируемый банк «ФК Открытие» завершил объединение трех своих пенсионных фондов на базе НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант». Объединенный НПФ с активами 585,6 млрд руб. войдет в топ-3 крупнейших, пропустив вперед НПФ Сбербанка

Фото: Андрей Любимов / РБК

НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» сообщил о завершении реорганизации фонда — к нему присоединились НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. Деятельность этих двух фондов была прекращена 17 августа с внесением соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Новый фонд будет обслуживать 7,9 млн человек.

Права и обязанности присоединяемых фондов в полном объеме перешли к НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант». Клиентам присоединенных НПФ не потребуется перезаключать договоры об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, сказано в сообщении «ЛУКОЙЛ-Гарант». Все они смогут пользоваться услугами и сервисами на сайте НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант».

Все три НПФ принадлежат банку «ФК Открытие» и в конце августа 2017 года вошли в периметр его санации. О планах «ФК Открытие» объединить свои НПФ стало известно в январе 2018 года — 30 января фонды подали ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Как сообщал РБК, новый фонд должен был стать самым крупным на рынке пенсионных накоплений и управлять активами почти в 600 млрд руб. Но в итоге обогнать лидера — НПФ Сбербанка — объединенному НПФ не удалось. По данным отчетности, активы НПФ Сбербанка на 1 июля достигли 608,4 млрд руб., а у НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» их величина составляет 585,6 млрд руб.

Один из плюсов объединения фондов — сокращение издержек на управление, считают в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), куда входит «ЛУКОЙЛ-Гарант». «А среди минусов можно выделить тот факт, что количество игроков на рынке снижается. Рынок становится более монополизированным», — добавил исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов.

Существенных изменений на рынке НПФ после появления нового объединенного фонда не произойдет, уверены в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». «Да, формально фонды существовали отдельно, но центр принятия решений на акционерном уровне был един для всех трех НПФ. Минусов от объединения не вижу ни для НПФ, ни для клиентов», — говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.