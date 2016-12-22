ЦБ направит на санацию банков еще 217 млрд руб.

Банк России объявил о выделении новых траншей на докапитализацию банка «ФК Открытие», а также на выкуп плохих активов у Бинбанка и принадлежащих «Открытию» пенсионных фондов. Общая сумма вливаний составит почти 217 млрд руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России утвердил изменения в планы о предупреждении банкротства ряда санируемых им структур — «ФК Открытие», «Траста», Рост Банка и Бинбанка. Меры предполагают выделение на оздоровление финансовых организаций 216,9 млрд руб.

Регулятор направит на докапитализацию «ФК Открытие» 8,9 млрд руб., на финансовую помощь принадлежащим банку пенсионным фондам (НПФ электроэнергетики, НПФ «РГС» и «ЛУКОЙЛ-Гарант») — 31,8 млрд руб., входящему в периметр санации «Открытия» банку РГС — 2 млрд руб. Эти деньги, которые будут предоставлены через выкуп допэмиссии «ФК Открытие», позволят названным организациям компенсировать убытки от отражения ими по справедливой цене стоимости акций «Росгосстраха», а также от обесценения части активов — в основном требований к «Открытие Холдингу» (бывший владелец «ФК Открытие») и О1 Group Бориса Минца, объясняет регулятор.

Еще 63,3 млрд руб. ЦБ разместит в «ФК Открытие» в форме депозитов на пять лет — эта сумма пойдет на «осуществление мероприятий по реорганизации банка в форме выделения АО «Банк Открытие Специальный» с последующим его присоединением к банку «Траст». В Банк Открытие Специальный планируется выделить непрофильные активы «ФК Открытие», вопрос об этом будет рассмотрен на общем собрании акционеров 30 июля. Предполагается, что Банк Открытие Специальный будет обладать банковской лицензией, но просуществует при этом менее одного дня и сразу будет передан «Трасту», на основе которого создадут фонд непрофильных и проблемных активов.

Банку «Траст» и Рост Банку будет предоставлено в форме депозитов на 3–5 лет 73,8 млрд и 37,1 млрд руб. соответственно для выкупа непрофильных и проблемных активов с балансов Бинбанка, трех принадлежащих «ФК Открытию» НПФ и «Росгосстраха». «Трасту» будут переданы в том числе требования к «Открытие Холдингу» и О1 Group, отмечает ЦБ. Все средства, которые возместятся «в результате работы с активами», вернутся в ЦБ в счет погашения перед ним обязательств.

Все эти мероприятия, как пишет ЦБ, позволят обеспечить развитие финансово устойчивой группы, контролируемой «ФК Открытие» (который не будет больше иметь задолженности перед регулятором), а также сформировать на базе «Траста» фонд непрофильных активов.

В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters говорила, что на санацию трех банковских групп («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) Центробанк в общей сложности потратил 2,62 трлн руб. (758,3 млрд руб. — на докапитализацию и 1,86 трлн руб. — в форме депозитов). «В основном сумма окончательная», — говорила она, не исключая при этом дополнительных расходов на фонд проблемных активов. Позже зампред ЦБ Василий Поздышев уточнял, что расходы составят от 750 млрд до 1 трлн руб. — это «реальные издержки, убытки, которые ЦБ своими средствами закрывает». В опубликованном в мае отчете Центробанка за 2017 год говорилось, что на оздоровление трех банковских групп в прошлом году было направлено 1,4 трлн руб., что позволило предотвратить потери экономических субъектов на не менее чем 2,6 трлн руб.

ЦБ планирует вернуть часть затраченных средств, в частности, через фонд непрофильных активов, который будет искать инвесторов и реализовывать попавшие к нему предприятия и активы на рынке.