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Генпрокуратура поддержала запрет на сделки с недвижимостью за наличные

«Известия»: Генпрокуратура поддержала запрет сделок с недвижимостью за наличные
Мера является одним из предложений законопроекта о регулировании деятельности риелторов и борьбы с мошенниками в сфере купли-продажи недвижимости. ГП одобрила предложенные «Единой Россией» идеи
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Генпрокуратура поддержала инициативу «Единой России» ввести запрет на проведение сделок с недвижимостью за наличный расчет, пишут «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий законопроект.

Речь идет о проекте, регулирующем деятельность риелторов, его автор — депутат Госдумы и зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте. Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости», — отметила она в разговоре с «Известиями», указав на исчисляющиеся тысячами случаи лишения граждан жилья.

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Финансы
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

ГП поддержала идею ввести правила оказания посреднических услуг при сделках с недвижимостью, то есть риелторских. «К подлежащим нормированию вопросам возможно отнести порядок организации работы риелторов, обязательные требования к ним: наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и др. Поскольку ГК РФ и закон о защите прав потребителей устанавливают лишь рамочный характер возмещения ущерба пострадавшей стороне, немаловажным является определение пределов ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья», — говорится в ответе прокуратуры.

Идею с запретом на сделки за наличные выдвигали и сами риелторы. Российский союз участников рынка недвижимости отмечал, что возможность осуществления расчетов при помощи наличных средств — это фактор для формирования мошеннических схем.

Не поддерживают инициативу инкассаторы. Объединение «Росинкас» отметило, что считает меру «крайне опасной» и «неконституционной по своей сути», так как граждане сами выбирают, как хранить деньги и в какой форме проводить расчеты.

Днем ранее, 16 июня, стало известно, что законопроект о деятельности риелторов правительство направило на доработку. Об этом рассказали источники РБК. В правительстве сочли, что работа агентов по недвижимости «подробно регламентирована нормами гражданского законодательства, регулирующими договоры агентирования, поручения и возмездного оказания услуг» и поэтому нужно дополнительно обосновать «целесообразность разработки» данного законопроекта.

Документ предлагает не только усиление контроля за «посреднической деятельностью» в сделках с недвижимостью, но и отслеживание транзакций на рынке недвижимости в рамках борьбы с мошенниками.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Генпрокуратура Недвижимость риелторы наличные
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