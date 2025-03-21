Инкассаторы ЦБ выступили против запрета на покупку жилья за наличные

Запрет на покупку жилья за наличные средства может подорвать доверие россиян к государству, считает президент объединения «Росинкас». Ввести ограничения предлагали риелторы из-за роста мошенничества при заключении сделок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ограничение расчетов наличными деньгами при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке — «крайне опасная инициатива», сказал РБК президент объединения инкассации «Росинкас» Василий Медведев. По его мнению, предложение может создать опасный прецедент, который позволит думать о других последующих ограничениях на рынке.

С инициативой ввести запрет на покупку жилья на вторичном рынке за наличные выступил Союз участников рынка недвижимости (объединяет компании, предоставляющие услуги в сфере недвижимости, в частности «Самолет плюс» и «Этажи»).

В письме, направленном в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет, с которым ознакомился РБК, представители организации обратили внимание на рост мошенничества при заключении сделок по покупке или продаже недвижимости. Из-за реализации мошеннических схем покупатели и продавцы зачастую теряют и сами объекты, и денежные средства, говорилось в обращении Союза рынка недвижимости.

«Мы считаем инициативы по ограничению расчетов наличными деньгами крайне опасными. Они неконституционны по своей сути, потому что каждый россиянин сам выбирает, как ему хранить деньги и какую форму расчетов использовать», — заявил РБК президент «Росинкаса».

«Росинкас» — один из крупнейших игроков на российском рынке инкассации. Он обеспечивает деятельность Банка России по организации наличного денежного обращения. «Росинкас» также оказывает инкассаторские услуги коммерческим банкам и компаниям.

В «Росинкасе» отметили, что именно из-за роста мошенничества многие россияне стали рассматривать наличные как единственный способ сохранить свои сбережения. Он подчеркнул, что участники рынка инкассации, «безусловно, выступают за самые широкие меры по борьбе с телефонными мошенниками». Однако инициатива, по мнению Медведева, не будет принята к рассмотрению.

«Ее реализация не защитит от социальных инженеров, но она способна подорвать доверие людей к государству, посеять в обществе новые слухи и домыслы в пользу тех, кто распространяет фейки про наступление на свободу россиян, «цифровые лагеря» и тому подобную опасную информацию, дестабилизирующую ситуацию в обществе», — добавил он.

По оценкам Союза рынка недвижимости, с использованием наличных средств, то есть при передаче денег из рук в руки или через банковскую ячейку, происходит более 10% сделок. Президент Союза и гендиректор «Самолета плюс» Александр Попов отмечал, что этот способ расчета используется в 90% случаев мошенничества с недвижимостью. Ежегодно, по его словам, потери физических лиц от них составляют 10–20 млрд руб.