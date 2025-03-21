Риелторы предложили ввести запрет на покупку квартир за наличные

Cоюз рынка недвижимости предложил запретить покупку жилья на вторичном рынке за наличные из-за роста мошенничества и проводить операции только через банковские счета. В финразведке и аппарате Григоренко рассмотрят инициативу

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский союз участников рынка недвижимости (объединяет компании, предоставляющие услуги в сфере недвижимости, в частности «Самолет плюс» и «Этажи») предложил запретить использование наличных средств при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке. Об этом говорится в обращении главы организации Александра Попова, направленном в начале марта в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет (СК). РБК ознакомился с копиями писем, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документов.

В аппарате Григоренко и Росфинмониторинге факт получения обращения подтвердили. Предложение будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. Рассмотреть его намерены и в аппарате вице-премьера, уточнил его представитель.

С чем связана инициатива

Поводом для обращения Союза рынка недвижимости в правительство, Росфинмониторинг и СК стала информация, что во многих российских регионах, в том числе и в Москве, участились случаи мошенничества при совершении сделок по покупке или продаже жилой недвижимости. Такую динамику зафиксировали участники отраслевого объединения, следует из документа, с которым ознакомился РБК. Сам Союз рынка недвижимости был создан весной 2024 года — согласно данным его сайта, он объединяет компании из 58 регионов. Среди членов союза, помимо «Самолета плюс» и «Этажей», — ГК «Авентин», агентство «Адресат» и другие. Члены объединения специализируются на предоставлении различных услуг, связанных с недвижимостью. Речь идет, например, о покупке или продаже квартир, ремонте, меблировке и юридических консультациях.

Из-за реализации мошеннических схем при сделках с недвижимостью покупатели и продавцы зачастую теряют и сами объекты, и денежные средства, сказано в обращении Союза рынка недвижимости. Один из факторов, формирующих условия для использования таких схем, — возможность осуществления расчетов при помощи наличных средств, подчеркивается в документе.

Основная проблема сделок при таком способе оплаты — отсутствие каких-либо следов передачи денег, то есть исполнения условий договора купли-продажи, пояснил РБК президент Союза рынка недвижимости и гендиректор «Самолета плюс» Александр Попов. Это, по его словам, упрощает осуществление мошеннических схем. К примеру, таким способом могут проходить «фиктивные» продажи, когда продавец получает деньги и исчезает, указывает он. Кроме того, наличные часто используются и в тех транзакциях, когда владелец квартиры не осознает, что продает ее под давлением мошенников, констатировал Попов.

Сейчас, по оценкам Союза рынка недвижимости, более 10% сделок проходит с использованием наличных средств (при передаче денег из рук в руки или через банковскую ячейку), рассказал Попов. В 90% случаев мошенничества с недвижимостью, по его словам, используется именно этот способ расчета. Ежегодно потери физических лиц от них составляют 10–20 млрд руб., подчеркнул он.

По оценке «Дом.РФ», в 2024 году россияне продали на вторичном рынке 1,59 млн единиц квартир и готовых домов на 6,7 трлн руб.

Как предлагают решать проблему

Сейчас использование наличных средств при заключении договоров купли-продажи между физическими лицами не запрещено Гражданским кодексом, указано в письме. В связи с этим организация предлагает внести в него поправку, которая установит безналичный способ оплаты в качестве единственного метода расчета при продаже жилой недвижимости. Несоблюдение этого условия повлечет за собой ничтожность сделки, подчеркивается в документе. При этом изменения не затронут сделки с квартирами в новостройках: они предлагаются лишь для договоров купли-продажи недвижимости и уступки прав требования по договорам долевого участия (то есть для транзакций на вторичном рынке).

Переведение всех расчетов по таким соглашениям в безналичную форму поможет снизить риски мошенничества, считает Попов. Но, по его словам, для защиты участников сделки также необходимо усиливать меры безопасности, повышать финансовую грамотность граждан и в целом совершенствовать законодательство в сфере недвижимости и риелторской деятельности.

Наличные деньги являются законным платежным средством в России, напоминает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Даже с учетом текущего развития банковской инфраструктуры и возможностей нотариусов по участию в таких транзакциях, исключать наличные денежные средства из сделок по купле-продаже жилья было бы несколько преждевременно, рассуждает он. В дальнейшем подобные изменения могут быть рассмотрены, но на сегодняшний день они выглядят слишком радикально, полагает эксперт.

Что происходит с вторичным жильем в России

По данным аналитического портала «Сбер индекс», в 2024 году количество предложений о продаже готовых квартир в России снизилось на 26%: если в январе их было около 372,7 тыс., то к декабрю оно снизилось до 281,7 тыс. В январе 2025 года показатель упал до 260,7 тыс., но в феврале увеличился до 269,4 тыс. (+3% по отношению к предыдущему месяцу). Цены на вторичное жилье (по фактическим сделкам) с января по декабрь прошлого года увеличились со 107,9 тыс. до 111,5 тыс. руб. за 1 кв. м (+3%). За первые два месяца этого года стоимость продолжила расти. Так, в январе она достигла 112,1 тыс. руб. за 1 кв. м, в феврале — 113,1 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве средняя цена квадратного метра за 2024 год также увеличилась на 3% — с 287,1 тыс. до 297,4 тыс. руб., следует из данных «Сбер индекса». В феврале 2025 года она достигла 299 тыс. руб., сказано там. Число объявлений по продаже такого жилья в столице за весь прошлый год снизилось с 20,8 тыс., до 13,4 тыс. штук. В феврале этот показатель оценивался в 13,2 тыс., по подсчетам «Сбер индекса».

Если оценивать не предложения, а фактические сделки по продаже готовых квартир, то в Москве их количество в 2024 году составило 146,2 тыс. (минус 16,4% к 2023 году), следует из информации столичного управления Росреестра. Статистику по таким сделкам в целом по России за 2024 год Росреестр не раскрывал.