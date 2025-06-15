Правительство отправило на доработку законопроект о работе риелторов

Деятельность риелторов регулируют нормы гражданского законодательства, поэтому целесообразность законопроекта требует дополнительного обоснования, говорится в заключении кабмина

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Правительство отправило на доработку проект «О деятельности в сфере оказания услуг по операциям с недвижимостью», следует из отзыва комиссии по законопроектной деятельности (с копией проекта заключения, чье содержание подтвердил источник, знакомый с деталями обсуждения, ознакомился РБК). Подготовку проекта заключения, что законопроект требует существенной доработки, подтвердил источник РБК в аппарате правительства

«В настоящее время деятельность риелторов достаточно подробно регламентирована нормами гражданского законодательства, регулирующими договоры агентирования, поручения и возмездного оказания услуг, в связи с чем целесообразность разработки законопроекта нуждается в дополнительном обосновании», — говорится в документе.

РБК направил запросы в Росреестр, Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Минтруд. В Минюсте России сообщили РБК, что направили в Росреестр свою позицию насчет законопроекта. В пресс-службе Росреестра рекомендовали обратиться к разработчикам инициативы по вопросам ее доработки.

С соответствующей инициативой осенью 2024 года выступила совместно с бизнес-сообществом зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева. Законопроект вошел во второй пакет мер Минцифры по борьбе с кибермошенниками и был представлен в середине мая в ходе совещания в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, сообщал источник РБК.

В России на рынке недвижимости работают порядка 30 тыс. юридических лиц и сотни тысяч индивидуальных агентов «без какого-либо контроля качества их работы», отмечали авторы законопроекта. По разным оценкам, количество риелторов составляет от 200 тыс. до 400 тыс. человек. Они не регистрируются в качестве самозанятых, не заключают договоры об оказании услуг и не платят налоги, а ежегодный оборот рынка превышает 10 трлн руб., говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает усиление контроля за «посреднической деятельностью» в сделках с недвижимостью. В частности, предлагается конкретизировать профессию риелтора (ввести такие понятия, как «специалист по операциям с недвижимостью» и «субъекты, оказывающие услуги по недвижимости»), полномочия по регулированию этой деятельности органами власти, а также операции и услуги, на которые будут распространяться данные меры. Помимо прочего авторы инициативы предлагают отслеживать транзакции на рынке недвижимости в рамках борьбы с мошенниками. Как уточняется в пояснительной записке, меры направлены на обеление отрасли и сокращение числа правонарушений.

В правительстве посчитали, что положения законопроекта «не соответствуют принципу обоснованности, правовой определенности и системности». В частности, там указали на недостаточную проработку вопроса о влиянии новых мер на деятельность риелторов, внутреннее противоречие насчет возможного трудоустройства самозанятых к иным субъектам предпринимательской деятельности, а также отсутствие аргументов, почему невозможны проверки в рамках действующих видов государственного надзора. Предложение об обязательной оценке квалификации и оказании услуг в пределах одного субъекта подразумевает дополнительные расходы бюджета, однако авторы инициативы не определили источник финансирования, говорится в отзыве.