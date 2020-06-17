ФАС сообщила о просьбе неизвестного выкупить 43% «Открытие Холдинга»

Неизвестное лицо может стать крупнейшим владельцем банкротящегося «Открытие Холдинга», выкупив 61,34% акций холдинга, сообщила ФАС. Им может быть действующий гендиректор, который уже владеет более 17% акций компании

Фото: Андрей Любимов / РБК

У банкротящегося «Открытие Холдинга» может смениться акционер: в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство физического лица о приобретении 43,58% акций компании. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС. Ведомство не раскрывает личность потенциального покупателя.

ФАС отмечает, что в результате сделки доля покупателя в холдинге вырастет до 61,34%. 17,76% акций «Открытие Холдинга» сейчас владеет его гендиректор Павел Федосеев. Если он выкупит 43,58% акций у других акционеров, его доля вырастет как раз до 61,34%.

В прошлом крупнейшим акционером холдинга был его основатель Вадим Беляев, но весной 2020 года он сократил свою долю с 23,7 до 10,8%. Одновременно с этим долю в холдинге увеличил Федосеев.

Помимо гендиректора и основателя «Открытие Холдинга» его акционерами являются банк ВТБ (10%) и бывший глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян (8%). По данным «Интерфакса», еще 12% принадлежит совладельцам нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, около 20% экс-гендиректору компании «Открытие брокер» Александру Бухарину.

Крупнейшим активом холдинга был банк «Открытие», но летом 2017 года Центральный банк забрал кредитную организацию на санацию. После этого холдинг попытался рассчитаться перед ЦБ и принадлежащим регулятору банком непрофильных активов «Траст», передав практически все свои активы. Тем не менее долг холдинга по облигациям и кредитам в 2020 году превысил 500 млрд руб. и в феврале холдинг попросил признать себя банкротом.