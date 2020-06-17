ФАС сообщила о просьбе неизвестного выкупить 43% «Открытие Холдинга»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 14:56
Коробочное решение: как бренды упаковывают товары Pro, 16:02 Человек против искусственного интеллекта: кого должен защищать закон Индустрия 4.0, 16:00  США решили наказать Асада и его жену по «закону Цезаря» Политика, 15:57 BitMEX считает, что выживут только 2-3 производителя майнинг-оборудования Крипто, 15:54 Кремль ответил на идею об отмене документа о пакте Молотова — Риббентропа Политика, 15:54 Фонд «Сколково» и МСП Банк поддержат высокотехнологичные стартапы Пресс-релиз, 15:53 Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 15:50 ФСБ пресекла деятельность международных экстремистов в Поволжье Общество, 15:44 «Зеленые» электростанции обошли атомные по производству электричества Бизнес, 15:38 Минэнерго приготовилось к долгому восстановлению рынка нефти Бизнес, 15:37 Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации Общество, 15:33 Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы Политика, 15:28 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 15:20 МГИК обратился в МВД из-за данных о «схеме» регистрации на голосование Политика, 15:17
Финансы ,  
0 

ФАС сообщила о просьбе неизвестного выкупить 43% «Открытие Холдинга»

Неизвестное лицо может стать крупнейшим владельцем банкротящегося «Открытие Холдинга», выкупив 61,34% акций холдинга, сообщила ФАС. Им может быть действующий гендиректор, который уже владеет более 17% акций компании
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У банкротящегося «Открытие Холдинга» может смениться акционер: в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство физического лица о приобретении 43,58% акций компании. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС. Ведомство не раскрывает личность потенциального покупателя.

ФАС отмечает, что в результате сделки доля покупателя в холдинге вырастет до 61,34%. 17,76% акций «Открытие Холдинга» сейчас владеет его гендиректор Павел Федосеев. Если он выкупит 43,58% акций у других акционеров, его доля вырастет как раз до 61,34%.

В прошлом крупнейшим акционером холдинга был его основатель Вадим Беляев, но весной 2020 года он сократил свою долю с 23,7 до 10,8%. Одновременно с этим долю в холдинге увеличил Федосеев.

Помимо гендиректора и основателя «Открытие Холдинга» его акционерами являются банк ВТБ (10%) и бывший глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян (8%). По данным «Интерфакса», еще 12% принадлежит совладельцам нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, около 20% экс-гендиректору компании «Открытие брокер» Александру Бухарину.

Крупнейшим активом холдинга был банк «Открытие», но летом 2017 года Центральный банк забрал кредитную организацию на санацию. После этого холдинг попытался рассчитаться перед ЦБ и принадлежащим регулятору банком непрофильных активов «Траст», передав практически все свои активы. Тем не менее долг холдинга по облигациям и кредитам в 2020 году превысил 500 млрд руб. и в феврале холдинг попросил признать себя банкротом.

ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд
Бизнес
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Павел Федосеев стал гендиректором холдинга в марте 2020 года. В базе СПАРК нет информации о том, чтобы Федосеев занимал какие-либо руководящие должности, кроме как в компании «Перспектива», через которую Беляев ранее владел долей в холдинге. Федосеев также является совладельцем Владимирского завода резинотехнических изделий. Глава банка «Траст» Александр Соколов ранее в интервью РБК говорил, что на должность гендиректора холдинга был назначен «бывший водитель господина Беляева».

Один из последних активов холдинга — алмазодобывающая компания «АГД Даймондс», которую «Открытие Холдинг» купил в 2017 году за $1,45 млрд у ЛУКОЙЛа. Компания приобреталась на кредитные деньги ВТБ и банка «Открытие». ФАС весной 2020 года объявила о решении оспорить сделку в Арбитражном суде. Служба заявила, что холдинг предоставил не всю информацию о наличии у его бенефициаров иностранного гражданства, что привело к установлению иностранными инвесторами контроля над стратегическим предприятием. В ФАС отмечали, что сумма сделки по покупке «АГД Даймондс» более чем в два раза превысила стоимость предприятия.

Центральный банк выступит как третья сторона по иску ФАС. Оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности, в том числе снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы «Открытие», сообщали в пресс-службе ЦБ.

Автор: Павел Казарновский
Материалы по теме
В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор
Финансы
ВТБ потребовал от «Открытие Холдинга» 13,6 млрд руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter