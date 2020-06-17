Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб. Финансы, 12:54 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 12:51 Кардашьян, Дрейк и еще 5 звезд, которые пошли на выпускной с фанатами Стиль, 12:51 Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей Общество, 12:46 Калининградский губернатор анонсировал отмену обсервации для туристов Общество, 12:41 Талантливое поколение Z: четыре глубинных интервью Совместный проект, 12:34 Полиция проверила «захваченный» схиигуменом Сергием монастырь на Урале Общество, 12:32 В квартиру Ефремова приехали сотрудники ФСИН Общество, 12:27 Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года Экономика, 12:19 The Athletic назвал $100 млн контракт Ковальчука худшим в НХЛ за 10 лет Спорт, 12:10 В Горбачев-фонде назвали ложью заявление о готовности СССР отдать Карелию Политика, 12:08 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 12:04 Гонка на выживание: автоматизация кредитов для малого бизнеса Pro, 12:01 Сложность майнинга биткоина показала рекордный рост за последние 2,5 года Крипто, 12:00
Финансы ,  
0 

Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб.

Спор между государственным «Росгосстрахом» и владельцем страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгением Гинером дошел до последней инстанции российского правосудия — президиума Верховного суда. Теперь его вновь рассмотрят в арбитраже
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президиум Верховного суда в среду, 17 июня, подтвердил законность отмены судебных решений, в соответствии с которыми «Росгосстрах» (РГС) не имеет права взыскивать 151 млрд руб. с страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Рассмотрение такого спора в президиуме ВС — уникальное явление для российского правосудия, говорили опрошенные РБК юристы. Как правило, процесс обжалования дел в сфере экономической деятельности заканчивался в коллегии по экономическим спорам.

После решения президиума дело будет направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд.

Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»
Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как судились «Росгосстрах» и структура Гинера

«Росгосстрах» требует от «Капитал Лайфа» 151 млрд руб. за использование товарных знаков. «Росгосстрах» в прошлом принадлежал Данилу Хачатурову, летом 2017 года он продал его банку «Открытие» Вадима Беляева. Вскоре после этого Центральный банк забрал «Открытие» на санацию и вместе с ним получил и «Росгосстрах». Страховщик жизни «РГС Жизнь» в сделку не вошел и продолжил продавать полисы страхования жизни под брендом «Росгосстраха» по старому договору, заключенному еще до смены собственника РГС. Лицензионные платежи по договору составляли 195 тыс. руб. за квартал.

Новое руководство страховщика начало оспаривать сделки, которые проводились до продажи РГС, а глава «Открытия» Михаил Задорнов говорил, что в «Росгосстрахе» «воровство царило сверху донизу». В 2018 году президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер объявил, что уже несколько лет является владельцем «РГС Жизни». Позднее он объяснил, что возможность использовать бренд и, главное, продавать «жизнь» (страхование жизни. — РБК) через «Росгосстрах» и «Открытие» было условием его участия в бизнесе.

ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб.
Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Участие «Росгосстраха» в процессе сопровождала инвестиционная компания А1, входящая в «Альфа-Групп». В ходе процесса председатель совета директоров «Альфа-Групп» Петр Авен в письме президенту Владимиру Путину жаловался на то, что суды принимают «единообразные» решения по претензиям РГС.

«Росгосстрах» проиграл первую инстанцию и апелляцию, но кассационная инстанция — суд по интеллектуальным правам (СИП) — поддержала страховщика. СИП отправил дело на новое рассмотрение, указав, что срок исковой давности нужно отсчитать с момента, когда новый директор уже государственного «Росгосстраха» узнал о наличии договора с «РГС Жизнью». Но ответчик — «Капитал Лайф» — подал жалобу в Верховный суд, и экономическая коллегия встала на его сторону, отменив решение СИПа.

На этот моменте в дело вмешался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, который попросил президиум Верховного суда отменить решение коллегии.

Реакция сторон

А1 считает, что решение президиума «задаст правильный вектор развития всей юридической практики по защите прав владельцев товарных знаков», говорится в сообщении компании.

«Президиум ВС РФ пресек возможность злоупотреблений сроками исковой давности, искусственно создаваемыми за счет длительного нахождения на посту недобросовестного директора. Из-за подобных злоупотреблений правом «Росгосстрах» понес колоссальные убытки», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.

Президент «Капитал Лайфа» Евгений Гинер в свою очередь сказал, что «иск безусловно войдет в историю судебной практики в России как самый неадекватный и при этом один из самых затянутых». «Мы уверены в своей правоте и понимаем, что передача дела в первую инстанцию — это просто удлинение сроков рассмотрения для принятия финального решения», — говорится в комментарии, который РБК передала «Капитал Лайф». Гинер отметил, что обеспокоен «таким долгим и последовательным манипулированием судебной системой, в том числе с привлечением председателя Верховного суда, со стороны «Росгосстраха», «Открытия» и А1. Их действия он назвал «рейдерством».

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Росгосстрах», Верховный суд
Материалы по теме
Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»
Финансы
ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции
Политика
ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter