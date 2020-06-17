Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб.

Как судились «Росгосстрах» и структура Гинера
«Росгосстрах» требует от «Капитал Лайфа» 151 млрд руб. за использование товарных знаков. «Росгосстрах» в прошлом принадлежал Данилу Хачатурову, летом 2017 года он продал его банку «Открытие» Вадима Беляева. Вскоре после этого Центральный банк забрал «Открытие» на санацию и вместе с ним получил и «Росгосстрах». Страховщик жизни «РГС Жизнь» в сделку не вошел и продолжил продавать полисы страхования жизни под брендом «Росгосстраха» по старому договору, заключенному еще до смены собственника РГС. Лицензионные платежи по договору составляли 195 тыс. руб. за квартал.
Новое руководство страховщика начало оспаривать сделки, которые проводились до продажи РГС, а глава «Открытия» Михаил Задорнов говорил, что в «Росгосстрахе» «воровство царило сверху донизу». В 2018 году президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер объявил, что уже несколько лет является владельцем «РГС Жизни». Позднее он объяснил, что возможность использовать бренд и, главное, продавать «жизнь» (страхование жизни. — РБК) через «Росгосстрах» и «Открытие» было условием его участия в бизнесе.
Участие «Росгосстраха» в процессе сопровождала инвестиционная компания А1, входящая в «Альфа-Групп». В ходе процесса председатель совета директоров «Альфа-Групп» Петр Авен в письме президенту Владимиру Путину жаловался на то, что суды принимают «единообразные» решения по претензиям РГС.
«Росгосстрах» проиграл первую инстанцию и апелляцию, но кассационная инстанция — суд по интеллектуальным правам (СИП) — поддержала страховщика. СИП отправил дело на новое рассмотрение, указав, что срок исковой давности нужно отсчитать с момента, когда новый директор уже государственного «Росгосстраха» узнал о наличии договора с «РГС Жизнью». Но ответчик — «Капитал Лайф» — подал жалобу в Верховный суд, и экономическая коллегия встала на его сторону, отменив решение СИПа.
На этот моменте в дело вмешался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, который попросил президиум Верховного суда отменить решение коллегии.
А1 считает, что решение президиума «задаст правильный вектор развития всей юридической практики по защите прав владельцев товарных знаков», говорится в сообщении компании.
«Президиум ВС РФ пресек возможность злоупотреблений сроками исковой давности, искусственно создаваемыми за счет длительного нахождения на посту недобросовестного директора. Из-за подобных злоупотреблений правом «Росгосстрах» понес колоссальные убытки», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.
Президент «Капитал Лайфа» Евгений Гинер в свою очередь сказал, что «иск безусловно войдет в историю судебной практики в России как самый неадекватный и при этом один из самых затянутых». «Мы уверены в своей правоте и понимаем, что передача дела в первую инстанцию — это просто удлинение сроков рассмотрения для принятия финального решения», — говорится в комментарии, который РБК передала «Капитал Лайф». Гинер отметил, что обеспокоен «таким долгим и последовательным манипулированием судебной системой, в том числе с привлечением председателя Верховного суда, со стороны «Росгосстраха», «Открытия» и А1. Их действия он назвал «рейдерством».