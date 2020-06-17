Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб.

Спор между государственным «Росгосстрахом» и владельцем страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгением Гинером дошел до последней инстанции российского правосудия — президиума Верховного суда. Теперь его вновь рассмотрят в арбитраже

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президиум Верховного суда в среду, 17 июня, подтвердил законность отмены судебных решений, в соответствии с которыми «Росгосстрах» (РГС) не имеет права взыскивать 151 млрд руб. с страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Рассмотрение такого спора в президиуме ВС — уникальное явление для российского правосудия, говорили опрошенные РБК юристы. Как правило, процесс обжалования дел в сфере экономической деятельности заканчивался в коллегии по экономическим спорам.

После решения президиума дело будет направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд.