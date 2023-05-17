Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16 мая, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16 мая, 16:36
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 08:04
В ЦБ назвали число участвующих в «разгонах» бумаг инвесторов Финансы, 08:00
В Приамурье отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах Общество, 07:58
Чем автомобильной отрасли выгоден союз с горнодобывающими компаниями Pro, 07:57
Reuters узнал о возможности отремонтировать Patriot после удара «Кинжала» Политика, 07:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 07:40
Под Бишкеком подозреваемый в терроризме устроил перестрелку с полицией Политика, 07:39
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Аудитория мобильных игр в России вырастет на треть к 2027 году Технологии и медиа, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
«Аэрофлот» попросил внести почти 100 изменений в салоны новых Ту-214 Бизнес, 07:00
«РИА Новости» сообщили подробности удара «Кинжал» по ЗРК Patriot Политика, 06:50
В МИД Индии отреагировали на угрозы Борреля из-за российской нефти Политика, 06:37
После ЧП с китайским рыболовным судном 39 человек пропали без вести Общество, 06:15
Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ под Артемовском Политика, 06:01
Финансы ,  
0 

В ЦБ назвали число участвующих в «разгонах» бумаг инвесторов

Глава департамента ЦБ Валерий Лях: волатильными акциями торгуют около 140 тыс. инвесторов
В торгах акциями второго и третьего эшелонов, подверженными «разгонам», участвовали 140 тыс. человек за квартал, сообщил РБК глава департамента ЦБ. Сейчас их котировки стали стабильнее — инвесторы переключились на голубые фишки
Индекс МосБиржи IMOEX 2 633,71 +0,87%
Индекс РТС RTSI 1 030,68 -0,62%
Вид на здание Центробанка России
Вид на здание Центробанка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Порядка 5–7% активных инвесторов торгуют бумагами, которые подвержены «разгонам» (необоснованному росту котировок), рассказал РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».

«Мы проанализировали и выяснили, что доля людей, так или иначе торгующих бумагами, которые подвержены «разгонам» во втором и третьем эшелонах, за квартал составляет около 5–7% от общего числа активных клиентов на бирже — тех, которые совершают сделки. То есть это порядка 140 тыс. человек», — уточнил он.

Но в последнее время волатильность в этих эшелонах снизилась, отметил Лях. «Есть два момента. Во-первых, компании сейчас в преддверии ежегодных собраний акционеров начали публиковать больше информации, что привело к смещению интереса в сторону более ликвидных бумаг. Поэтому волатильность во втором-третьем эшелонах снизилась, поток спекулянтов, которые подогревали волатильность, переместился в сторону первого эшелона. В более высоких эшелонах более высокая ликвидность, есть игроки, которые могут ее поглощать, поэтому нет яркой реакции на действия спекулянтов», — объяснил директор департамента ЦБ.

Второй фактор, который повлиял на снижение волатильности, — это внедрение регуляторных требований для маркетмейкеров, добавил Лях. «[Мы] ограничили уровень агрессивности заявок таким образом, чтобы уровень пассивных заявок был не менее 75%, чтобы маркетмейкер стоял и предоставлял ликвидность (речь идет о заявках, которые не ведут автоматически к заключению сделок, их объем в ходе торговой сессии не может быть менее 75% от общего объема заявок маркетмейкера. — РБК). Сейчас агрессивность заявок маркетмейкеров крайне низкая», — отметил директор департамента ЦБ.

О чем могут говорить данные Банка России

Опрошенные РБК участники рынка считают, что 140 тыс. инвесторов в акциях, подверженных «разгонам», — незначительный для рынка показатель.

Читайте на РБК Pro
«Бывали дни, когда я не могла дышать»: как СЕО Bumble победила тревогу
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку

«Учитывая размер среднего счета, цифра не кажется сильно большой, чтобы влиять на рынок», — отмечает руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Но надо смотреть на счета участвовавших в торгах клиентов, добавляет он. Средний размер счета российского розничного инвестора по итогам 2022 года составил 205 тыс. руб., указывал Банк России, это в два раза меньше, чем в 2021 году. Среди своих клиентов в «БКС Мир инвестиций» не наблюдают каких-либо значимых изменений и не фиксируют повышения интереса ко второму и третьему эшелонам. Самыми популярными остаются голубые фишки, добавляет Пимонов.

«Один участник может быть и с активами на 5 млрд руб., и с активами на 5 тыс. руб., что вряд ли существенно влияет на картину того, как формировалось ценообразование», — добавляет инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

«5–7% обычно и торгуют во втором и третьем эшелонах. Обычно это продвинутые трейдеры, хорошо понимающие фондовый рынок», — отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Но при этом иногда на такие торги попадают и случайные инвесторы, предупреждает эксперт. Цыганов также не видит какого-то смещения интереса в сторону менее ликвидных бумаг: «Всегда соотношение [количества инвесторов в эшелонах] примерно одинаковое».

В денежном выражении объем сделок с акциями третьего эшелона существенно увеличился, писал РБК. Вместе с ростом объема торгов увеличилось и число недобросовестных практик. За январь—февраль 2023 года Московская биржа выявила восемь попыток дестабилизации цен на акции, за весь прошлый год таких кейсов было 13, ранее рассказывал РБК директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин.

В ответ на это биржа и ЦБ предложили ряд мер по купированию необоснованных колебаний котировок. Среди таких мер — сужение ценового коридора с 40 до 10%, введение дискретных аукционов (специальный режим торгов, при котором сделки проходят через центрального контрагента; заменяет приостановку торгов в условиях аномальных скачков бумаг) для всех акций, а не только для бумаг из индекса Мосбиржи, а также увеличение шага цены по ряду низколиквидных бумаг, то есть минимального значения, на которое может меняться стоимость бумаги.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Акции Банк России
Материалы по теме
Набиуллина призвала не отказываться от «недружественных» инвесторов
Финансы
Инвесторы попросили отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter