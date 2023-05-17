В ЦБ назвали число участвующих в «разгонах» бумаг инвесторов

В торгах акциями второго и третьего эшелонов, подверженными «разгонам», участвовали 140 тыс. человек за квартал, сообщил РБК глава департамента ЦБ. Сейчас их котировки стали стабильнее — инвесторы переключились на голубые фишки

Вид на здание Центробанка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Порядка 5–7% активных инвесторов торгуют бумагами, которые подвержены «разгонам» (необоснованному росту котировок), рассказал РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».

«Мы проанализировали и выяснили, что доля людей, так или иначе торгующих бумагами, которые подвержены «разгонам» во втором и третьем эшелонах, за квартал составляет около 5–7% от общего числа активных клиентов на бирже — тех, которые совершают сделки. То есть это порядка 140 тыс. человек», — уточнил он.

Но в последнее время волатильность в этих эшелонах снизилась, отметил Лях. «Есть два момента. Во-первых, компании сейчас в преддверии ежегодных собраний акционеров начали публиковать больше информации, что привело к смещению интереса в сторону более ликвидных бумаг. Поэтому волатильность во втором-третьем эшелонах снизилась, поток спекулянтов, которые подогревали волатильность, переместился в сторону первого эшелона. В более высоких эшелонах более высокая ликвидность, есть игроки, которые могут ее поглощать, поэтому нет яркой реакции на действия спекулянтов», — объяснил директор департамента ЦБ.

Второй фактор, который повлиял на снижение волатильности, — это внедрение регуляторных требований для маркетмейкеров, добавил Лях. «[Мы] ограничили уровень агрессивности заявок таким образом, чтобы уровень пассивных заявок был не менее 75%, чтобы маркетмейкер стоял и предоставлял ликвидность (речь идет о заявках, которые не ведут автоматически к заключению сделок, их объем в ходе торговой сессии не может быть менее 75% от общего объема заявок маркетмейкера. — РБК). Сейчас агрессивность заявок маркетмейкеров крайне низкая», — отметил директор департамента ЦБ.

О чем могут говорить данные Банка России

Опрошенные РБК участники рынка считают, что 140 тыс. инвесторов в акциях, подверженных «разгонам», — незначительный для рынка показатель.

«Учитывая размер среднего счета, цифра не кажется сильно большой, чтобы влиять на рынок», — отмечает руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Но надо смотреть на счета участвовавших в торгах клиентов, добавляет он. Средний размер счета российского розничного инвестора по итогам 2022 года составил 205 тыс. руб., указывал Банк России, это в два раза меньше, чем в 2021 году. Среди своих клиентов в «БКС Мир инвестиций» не наблюдают каких-либо значимых изменений и не фиксируют повышения интереса ко второму и третьему эшелонам. Самыми популярными остаются голубые фишки, добавляет Пимонов.

«Один участник может быть и с активами на 5 млрд руб., и с активами на 5 тыс. руб., что вряд ли существенно влияет на картину того, как формировалось ценообразование», — добавляет инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

«5–7% обычно и торгуют во втором и третьем эшелонах. Обычно это продвинутые трейдеры, хорошо понимающие фондовый рынок», — отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Но при этом иногда на такие торги попадают и случайные инвесторы, предупреждает эксперт. Цыганов также не видит какого-то смещения интереса в сторону менее ликвидных бумаг: «Всегда соотношение [количества инвесторов в эшелонах] примерно одинаковое».

В денежном выражении объем сделок с акциями третьего эшелона существенно увеличился, писал РБК. Вместе с ростом объема торгов увеличилось и число недобросовестных практик. За январь—февраль 2023 года Московская биржа выявила восемь попыток дестабилизации цен на акции, за весь прошлый год таких кейсов было 13, ранее рассказывал РБК директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин.

В ответ на это биржа и ЦБ предложили ряд мер по купированию необоснованных колебаний котировок. Среди таких мер — сужение ценового коридора с 40 до 10%, введение дискретных аукционов (специальный режим торгов, при котором сделки проходят через центрального контрагента; заменяет приостановку торгов в условиях аномальных скачков бумаг) для всех акций, а не только для бумаг из индекса Мосбиржи, а также увеличение шага цены по ряду низколиквидных бумаг, то есть минимального значения, на которое может меняться стоимость бумаги.