Крупный брокер собрался дать россиянам доступ к акциям Южной Кореи

Брокер «Финам» собирается давать прямой доступ на новые рынки, в том числе в Южной Корее и странах Латинской Америки. По оценке главы «Финама», на альтернативные юрисдикции может прийтись около 10% клиентского спроса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Брокер «Финам» до конца 2023 года может дать клиентам доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики, рассказал РБК президент компании Владислав Кочетков в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2023».

«Скорее всего, до конца года кроме Индии появится как минимум один рынок Латинской Америки и, возможно, Южная Корея», — отметил Кочетков. В Латинской Америке «Финам» рассматривает две юрисдикции — Бразилию и Мексику, пояснил глава компании. По его прогнозу, быстрее удастся выйти именно на бразильский рынок. «Потому что с бразильским реалом уже относительно налаженные операции. Там еще вопрос, где взять достаточные объемы локальной валюты оперативно и по нормальному курсу. И если [с Бразилией] наши инвесторы уже работают с банковскими операциями, с валютой и пр., то Мексика чуть в стороне, с ней в меньшей степени развиты внешнеэкономические связи», — объяснил Кочетков.

Инструменты на новых рынках будут доступны только квалифицированным инвесторам, добавил глава «Финама». Им будут предлагаться как прямой доступ на рынки, так и управляемые стратегии и прочие продукты. Операции будут проходить через посредника, «так как физически везде невозможно получить лицензии и погружаться в новое регуляторное поле достаточно дорого», отметил Кочетков.

По оценке Кочеткова, на альтернативные рынки может прийтись до 10% клиентского спроса, еще 25% спроса обеспечат рынки США (брокер дает доступ на биржи NYSE и NASDAQ), а оставшиеся 65% придутся на российский рынок. До начала специальной военной операции России на Украине и введения нескольких пакетов санкций в отношении российской финансовой инфраструктуры на рынок США приходилось около 35% клиентского спроса, еще 60% спроса приходилось на российский рынок, оставшиеся 5% составляли европейские рынки (до введения санкций «Финам» давал доступ на биржи Великобритании, Франции и Германии).

Ранее брокер открыл для клиентов доступ на частный и публичный рынки Индии через местного брокера Ashika Group, с которым «Финам» и венчурная компания Finsight Ventures совместно заключили партнерское соглашение. Доступ к индийским активам, но через управляемые стратегии планирует давать УК «Альфа-Капитал». Она стала первой российской компанией, которую Совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал в качестве иностранного портфельного инвестора. Такой статус позволит «Альфа-Капиталу» самостоятельно проводить сделки в интересах клиентов на обеих фондовых биржах Индии — Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE).

РБК направил запросы другим брокерам.

Будут ли пользоваться спросом новые рынки

«Ввиду опасности привычных западных рынков для российского инвестора любые альтернативные зарубежные рынки могут быть интересны российским инвесторам. Однако кажется, что как ранее наиболее популярным был американский рынок, а европейские рынки вызывали только ситуативный интерес, так и теперь основным зарубежным рынком для наших инвесторов, скорее всего, будет Китай, а остальные зарубежные рынки, азиатские и латиноамериканские, будут интересны под конкретные инвестиционные идеи», — рассуждает начальник управления интернет-трейдинга инвестбанка «Синара» Сергей Выжлаков.

С другой стороны, Южная Корея — достаточно развитая страна, в том числе с технологической точки зрения, это один из «азиатских тигров», где есть много интересных эмитентов, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Но дополнительным риском для инвесторов могут стать проблемы с корпоративным управлением, прозрачностью и открытостью корейских компаний, а также отсутствие аналитики по ним.

Экономики Южной Кореи и Бразилии довольно сильные и активно развивающиеся, но вряд ли их можно назвать очень интересными, считает эксперт инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Шахурин: «Ликвидность на них существенно ниже, чем на биржах США или Китая. При этом и сами местные инвесторы отдают предпочтение основным мировым биржам, и местные эмитенты со значительными объемами бизнеса и высокими темпами роста стремятся разместить свои бумаги в Нью-Йорке или Лондоне именно из-за большей ликвидности. К дополнительным минусам можно отнести то, что большая часть информации о бизнесе этих стран выходит на малораспространенных корейском и португальском языках. Не очень эти рынки удобны для россиян и из-за часовых поясов». Кроме того, велик риск, что Корея присоединится к антироссийским санкциям, и тогда доступ россиян к их активам может быть затруднен, рассуждает аналитик.

Кто еще дает доступ к иностранным активам

С июня 2022 года СПБ Биржа начала торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Сейчас на площадке доступны бумаги 64 эмитентов. Кроме того, СПБ Биржа рассматривает и новые юрисдикции — Узбекистан, Индию, Бразилию, Мексику, ЮАР и другие развивающиеся страны, рассказывал глава площадки Роман Горюнов. Биржа продолжает работу в этом направлении, уточнил ее представитель в ответ на запрос РБК. У депозитария СПБ Биржи также есть статус квалифицированного иностранного институционального инвестора в материковом Китае (QFII). Он дает право инвестировать в акции типа А, которые листингуются на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и номинированы в юанях.

Такой же статус (QFII) получила и УК «Ингосстрах-Инвестиции». Компания планирует предлагать клиентам управляемые стратегии, которые будут включать китайские акции, а также в будущем рассматривает создание фонда, рассказывал директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Дополнительные юрисдикции компания сейчас не рассматривает, добавил он: «В Индии есть проблемы с продажей рупий и выводом активов. Остальные страны слишком маленькие, с небольшим внутренним рынком».

«Тинькофф Инвестиции» ранее сообщали о планах по запуску доступа к иностранным биржам для ограниченного числа клиентов. Запускать проект предполагалось в партнерстве с одним из зарубежных брокеров из ОАЭ, Казахстана, Армении или иной юрисдикции. «Находимся на стадии тестирования, о будущей архитектуре для клиентов говорить преждевременно», — прокомментировал текущий статус реализации проекта представитель брокера.

О работе над возможностью предоставления доступа на американский рынок ранее говорили и в «БКС Мир инвестиций». Эту услугу брокер планировал предоставлять только для квалифицированных инвесторов. РБК направил запрос о текущем статусе проекта.

Брокер «Иволга Капитал» в конце 2022 года настраивал и тестировал инфраструктуру торгов через Казахстан и Армению с помощью местных брокеров. РБК также направил запрос в компанию.