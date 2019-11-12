Новым финансовым директором Сбербанка станет гендиректор UC Rusal

Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов уйдет со своей должности с 1 июля 2020 года, руководителем блока «Финансы» станет Александра Бурико. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф после заседания наблюдательного совета Сбербанка, передает корреспондент РБК.

Греф заявил, что Морозов продолжит деятельность в составе группы Сбербанка, но не стал уточнять его новую должность, отметив, что финдиректор заранее сообщил о своем уходе с поста. По словам Грефа, Александра Бурико станет его советником, а Морозов будет курировать ее работу до того момента, как оставит пост.

Ранее Греф сообщил, что Сбербанк каждый год набирает порядка 50 тыс. новых сотрудников, отметив, что банк заинтересован в «потоках мотивированных и толковых людей».

Александр Морозов работал в Сбербанке с 2008 года, в январе 2013 года его назначили заместителем председателя правления банка.