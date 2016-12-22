Суд оставил банкира Пугачева без лондонского дома стоимостью £9 млн

Суд в Лондоне арестовал особняк экс-главы Межпромбанка Сергея Пугачева. Ранее АСВ добилось ареста яхты и четырех вилл банкира, являющегося ответчиком по делу о долгах Межпромбанка

Сергей Пугачев (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

В Великобритании суд постановил изъять у экс-главы Межпромбанка и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева дом в Лондоне стоимостью порядка £9 млн. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает The Guardian.

Суд отказался встать на сторону экс-сенатора, втянутого в тяжбу с российским Агентством по страхованию вкладов, представляющим интересы кредиторов Межпромбанка. На момент отзыва лицензии в 2010 году Межпромбанк задолжал более $80 млрд.

Осенью 2013 года в отношении Пугачева, покинувшего к тому времени Россию, было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он похитил 28 млрд руб., которые Банк России выделил Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов. Позднее Пугачеву были предъявлены новые обвинения в связи с выдачей Межпромбанком в 2009 году кредитов контролируемым банкиром организациям. Пугачев в ответ подал к России иск на $10 млрд, обвинив российские власти в незаконном изъятии Енисейской промышленной корпорации и ряда других предприятий.

В мае 2016 года АСВ добилось ареста яхты, зарегистрированной на Каймановых островах, и четырех вилл Сергея Пугачева во Франции. В этот раз заседание суда касалось особняка в престижном лондонском районе Челси. Пугачев давал показания по видеосвязи. В ходе суда связь прервалась, что, как отмечает The Guardian, послужило для Пугачева поводом заявить, что он стал «жертвой несправедливости».

Сергей Пугачев утверждает, что его преследование в России носит политический характер. По словам банкира, он является «личным врагом» президента Владимира Путина в связи с тем, что обладает конфиденциальной информацией.