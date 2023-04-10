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Финансы ,  
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ЦБ объяснил падение курса рубля

Зампред ЦБ Заботкин: курс рубля ослаб из-за падения экспортной выручки
Падение курса рубля объясняется тем, что сейчас Россия проходит нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале 2023 года, заявил замглавы ЦБ
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ослабление курса рубля стало результатом падения экспортной выручки в начале года, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Ослабление курса [рубля] — результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале [2023] года. Дальше динамика будет более гладкая», — сообщил Заботкин на заседании рабочей группы в Госдуме.

Схожим образом ослабление рубля на прошлой неделе объяснял министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что изменения связаны «либо с увеличением импорта, либо с сокращением валютной выручки». При этом Силуанов отметил, что курс рубля является рыночным, и допустил, что его укреплению может поспособствовать рост цен на нефть.

«Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. <...> Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры», — заявил он журналисту Павлу Зарубину.

Курс доллара начал расти с начала месяца. В пятницу, 7 апреля, курс доллара достигал на пике отметки 83,45 руб. В предыдущий раз доллар торговался выше 83 руб. год назад — 6 апреля 2022 года. Впервые с той же даты курс евро превысил 91 руб. 10 апреля рублю удалось отыграть часть потерь.

Многие эксперты говорили, что тренд на ослабление рубля временный. Они связывали его со сделками по уходу иностранного бизнеса из России, в результате которых компании продавали полученные рубли, а также со снижением доходов бюджета от нефти и газа.
 

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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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