Японская компания стала претендентом на покупку санированного ЦБ банка

Прошедший санацию Азиатско-Тихоокеанский банк может быть куплен финансовым холдингом из Японии. ЦБ пытается избавиться от этого актива второй раз

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Японская группа SBI Holdings, оказывающая финансовые услуги, рассматривает возможность приобрести Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), который принадлежит Центральному банку России и первым в стране успешно прошел процедуру санации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя холдинга.

О том, что ЦБ решил предпринять вторую попытку продать АТБ, стало известно в январе (первая была сделана в 2019 году). Накануне Центробанк сообщил, что по состоянию на 15 апреля поступило четыре заявки на приобретение акций банка, но не назвал желающих их купить. По словам источника РБК на финансовом рынке, покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка, в частности, заинтересовался инвестор из Японии.

Как уточнили в ЦБ, сбор заявок завершен, и он приступает к оценке финансового положения и деловой репутации претендентов. «При принятии решения о способе и сроке проведения мероприятий по продаже Банком России будет учитываться экономическая и эпидемиологическая ситуация», — заявили в Банке России. Проведение сделки по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка намечено на август текущего года.

РБК направил запрос в пресс-службу SBI.