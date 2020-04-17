Японская компания стала претендентом на покупку санированного ЦБ банка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
Ташкентский «Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ из-за коронавируса Спорт, 16:27 Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Политика, 16:26 FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+ Экономика, 16:18 Мегатренды будущего: какие навыки понадобятся работодателям Футурология, 16:14  Власти заявили о преобладании молодых людей среди нарушителей в Москве Общество, 16:08 НХЛ представила мини-фильм о карьере Овечкина Спорт, 16:08 На Кубани продлили карантин из-за коронавируса до конца апреля Общество, 16:07 Путин обязал двух губернаторов отчитаться из-за коронавируса Политика, 16:06 Просто спросите эксперта: ресторанный маркетинг во время кризиса Pro, 16:02 Мишустин ввел максимальные выплаты безработным на три месяца Общество, 16:00 Путин заявил о не пройденном в России пике коронавируса Общество, 15:59 Часовые бренды LVMH Group покидают выставку Baselworld Стиль, 15:56 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 15:50  Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом Политика, 15:47
Финансы ,  
0 

Японская компания стала претендентом на покупку санированного ЦБ банка

Прошедший санацию Азиатско-Тихоокеанский банк может быть куплен финансовым холдингом из Японии. ЦБ пытается избавиться от этого актива второй раз
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Японская группа SBI Holdings, оказывающая финансовые услуги, рассматривает возможность приобрести Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), который принадлежит Центральному банку России и первым в стране успешно прошел процедуру санации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя холдинга.

О том, что ЦБ решил предпринять вторую попытку продать АТБ, стало известно в январе (первая была сделана в 2019 году). Накануне Центробанк сообщил, что по состоянию на 15 апреля поступило четыре заявки на приобретение акций банка, но не назвал желающих их купить. По словам источника РБК на финансовом рынке, покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка, в частности, заинтересовался инвестор из Японии.

На санированный Азиатско-Тихоокеанский банк нашлось четыре покупателя
Финансы

Как уточнили в ЦБ, сбор заявок завершен, и он приступает к оценке финансового положения и деловой репутации претендентов. «При принятии решения о способе и сроке проведения мероприятий по продаже Банком России будет учитываться экономическая и эпидемиологическая ситуация», — заявили в Банке России. Проведение сделки по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка намечено на август текущего года.

РБК направил запрос в пресс-службу SBI.

Азиатско-Тихоокеанский банк попал на санацию весной 2018 года. Процедура была проведена Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк был докапитализирован на 9 млрд руб., ЦБ направил еще около 5,2 млрд руб. на погашение обязательств и выкуп требований по его сомнительным сделкам. АТБ стал первым банком из прошедших санацию через ФКБС, выставленным на продажу.

Госдума одобрила новые правила продажи санируемых ЦБ банков
Финансы

В SBI Holdings входит около 250 финтех-компаний, работающих в разных странах на рынке финансовых услуг и управления активами. В 2011 году группа приобрела 50% акций российского Обибанка (Объединенный инвестиционный банк). С августа 2017-го холдинг выступает единственным участником банка. В феврале 2018 года наименование банка было изменено на SBI Bank, который не имеет отделений и обслуживает клиентов дистанционно.

Авторы: Михаил Юшков, Павел Казарновский
Теги: Азиатско-Тихоокеанский банк, SBI Holdings
Материалы по теме
ЦБ снизил сумму докапитализации АТБ на 1 млрд руб.
Финансы
«Ведомости» рассказали о переговорах акционеров АТБ о продаже банка
Финансы
ЦБ рассказал о долге «Открытия», Бинбанка, ПСБ и АТБ в ₽267 млрд
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter