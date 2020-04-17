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Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

При возникновении проблем с оплатой повседневных нужд жители России предпочитают занимать у родственников и друзей или сокращают расходы. Меньшая часть находит подработку или берет кредит
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).

Согласно его результатам, одалживать деньги у знакомых предпочитают 49% опрошенных, которые испытывали нехватку средств на жизнь за последний год. Еще 36% сказали, что в этом случае они сокращают расходы и стараются обходиться без каких-либо вещей. Почти половина ответивших таким образом — 43% — это пенсионеры. Дополнительную подработку для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями нашли 15% респондентов, а кредит или кредитную карту оформили еще 13%.

Чаще всего недостаток средств на повседневные нужды испытывали рабочие, технический и обслуживающий персонал, следует из данных опроса.

Также о трудном финансовом положении за последний год сообщали незамужние женщины с ребенком (51%), одинокие неработающие пенсионеры (37%) и семьи с двумя детьми (37%).

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В целом из всех опрошенных положительно на вопрос о проблемах с оплатой расходов на проживание ответили 34% участвовавших в опросе. Остальные отметили, что такого с ними не случалось.

Опрос проводился в конце марта — начале апреля, в нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Опрошенные проживают в 136 населенных пунктах на территории 50 регионов России.

По мнению директора направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елены Никишовой, на фоне пандемии снижаются не только доходы россиян, но и расходы, и это станет главным путем выхода граждан из сложных финансовых ситуаций. «По большинству прогнозов нас ждет спад экономического роста, и многие домохозяйства столкнутся с необходимостью балансировать свои снизившиеся доходы с расходами в новых условиях», — отметила эксперт.

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По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит финансовой подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. Это приведет к тому, что востребованными окажутся другие источники доходов.

«При этом займы в финансовых организациях будут затруднительны в силу ужесточения требований к заемщикам. Поэтому главным механизмом адаптации к ситуации будет сокращение потребления, что в свою очередь замедлит восстановление экономического роста», — сказала директор направления социально-экономических исследований.

Из-за коронавируса доходы российских семей сократились, об этом сообщили 49% работающих жителей страны. Такие результаты были получены в результате опроса компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа». При этом почти каждый третий опрошенный (28%) сказал, что не знает, что делать в такой ситуации.

Более 60% участников опроса отметили влияние пандемии коронавируса на их профессиональную деятельность. Почти треть (29%) сообщили о снижении доходов компании, четверть — о приостановке работы фирмы. Также 14% отпрошенных рассказали о том, что компания отправила их в неоплачиваемый отпуск, а 13% были вынуждены перейти на неполный рабочий день.

Авторы: Мария Лисицына, Антон Фейнберг
Теги: долг, Финансовое поведение
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