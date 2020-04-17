Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

При возникновении проблем с оплатой повседневных нужд жители России предпочитают занимать у родственников и друзей или сокращают расходы. Меньшая часть находит подработку или берет кредит

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).

Согласно его результатам, одалживать деньги у знакомых предпочитают 49% опрошенных, которые испытывали нехватку средств на жизнь за последний год. Еще 36% сказали, что в этом случае они сокращают расходы и стараются обходиться без каких-либо вещей. Почти половина ответивших таким образом — 43% — это пенсионеры. Дополнительную подработку для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями нашли 15% респондентов, а кредит или кредитную карту оформили еще 13%.

Чаще всего недостаток средств на повседневные нужды испытывали рабочие, технический и обслуживающий персонал, следует из данных опроса.

Также о трудном финансовом положении за последний год сообщали незамужние женщины с ребенком (51%), одинокие неработающие пенсионеры (37%) и семьи с двумя детьми (37%).