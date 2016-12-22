Moody’s понизило рейтинг банка «Возрождение» из-за кредитов собственнику

Moody’s понизило долгосрочные рейтинги банка «Возрождение» в местной и иностранной валютах на одну ступень. Пересмотр связан в том числе с недостаточными резервами по кредитам, выданным компаниям владельца банка Дмитрия Ананьева

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги депозитов банка «Возрождение» в местной и иностранной валютах c B3 до B2, оставив их в статусе «под наблюдением» с возможностью понижения. Базовая оценка собственной кредитоспособности банка снижена с b2 до b3, а долгосрочная оценка риска сделок с контрагентами — с B1 (cr) до B2 (cr).

Снижение рейтингов банка на одну ступень связано с длительной неопределенностью относительно структуры собственности банка и его дальнейшего развития, говорится в сообщении агентства. (Владелец «Возрождения» Дмитрий Ананьев, бывший ранее акционером попавшего в декабре 2017 года под санацию Промсвязьбанка, по предписанию ЦБ должен сократить свою долю в банке (52,7%) до 10% или менее).

Также в числе рисков для «Возрождения» Moody’s называет продолжающуюся в банке проверку ЦБ (идет с декабря 2017 года), возможность возникновения необходимости доначисления резервов после ее завершения, риск волатильности клиентской базы и оттока средств из-за сохраняющейся неопределенности относительного будущего банка.

Кредиты владельцам

В аудированной финансовой отчетности «Возрождения» по МСФО за 2017 год указаны кредиты на сумму 7,4 млрд руб., обслуживаемые Промсвязьбанком. Из них 4,6 млрд руб. (17% от собственного капитала «Возрождения») было предоставлено связанным сторонам — компаниям бывших владельцев Промсвязьбанка. Сформированные резервы по этим кредитам составляют 1,8 млрд руб. Таким образом, рискованные кредиты после вычета резервов достигают 5,6 млрд руб., подсчитали в Moody’s.

«По итогам проверки Центробанк может предписать банку доначислить резервы по этим рискованным кредитам, — полагает аналитик Moody's Мария Малюкова. — Дополнительное резервирование в объеме 5,6 млрд руб. не должно снизить уровень адекватности капитала «Возрождения» ниже минимального, и этот риск уже заложен в проведенном рейтинговом действии». Но если по итогам проверки окажется, что проблемные кредиты и возможные потери по ним существенно превышают текущие ожидания, то капитал банка может пострадать, говорится в сообщении агентства. По словам Марии Малюковой, многое будет зависеть о того, в какой срок ЦБ может предписать доначислить резервы по ссудам: единовременно или в течение года с учетом заработанной прибыли. Прибыль банка за 2017 год по МСФО составила 3,3 млрд руб.

Кредиты, на которые обратило внимание агентство, составляют менее 3% от размера активов банка, сообщили РБК в «Возрождении». Это предприятия реального сектора экономики, и основными их кредиторами является не банк «Возрождение», а крупные государственные банки. «Все указанные кредиты обслуживаются своевременно, без нареканий в соответствии с условиями кредитного договора, признаков ухудшения по ним нет», — утверждают в банке, добавляя, что в начале 2018 года банк прошел аудит со стороны независимого аудитора компании PwC.

Реакция «Возрождения»

Решение Moody’s основано на стандартной методологии и опирается на формальные критерии, без учета сущностных изменений и событий в деятельности банка, считают в банке «Возрождение». «Никаких новых аргументов, кроме отсылки к акционерам, мы не увидели», — прокомментировал председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович. По его словам, есть нерешенный вопрос с акционерами, «но его влияние на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка нулевая».

Проверка ЦБ по вопросам соблюдения порядка ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации наличных денежных средств, включая иностранную валюту, а также применения информационных технологий в деятельности банка уже завершилась, нарушений не установлено, сообщили РБК в «Возрождении». ЦБ не комментирует деятельность действующих банков.