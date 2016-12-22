В суде США заявили о связи претендента на «Возрождение» с Дерипаской

Фонд Bonum Capital, претендующий на покупку банка «Возрождение», связывают с Сулейманом Керимовым. Но пересечения у Bonum были и с Олегом Дерипаской, выяснилось в американском суде

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Малоизвестный фонд Bonum Capital остается единственным публично объявленным претендентом на акции Дмитрия Ананьева в банке «Возрождение». Владелец Bonum Мурат Алиев в середине марта был избран председателем совета директоров «Возрождения», в совет вошли еще пять представителей Bonum. Контроль над бывшим банком братьев Ананьевых может отойти за 1 руб., сообщал «Коммерсантъ». Согласно последнему предписанию ЦБ, Дмитрий Ананьев должен продать банк до 4 июня.

СМИ связывают Bonum Capital с миллиардером, сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. В 2015 году источники РБК говорили, что Bonum аффилирована с инвестиционным холдингом Керимова «Нафта Москва». Основатель Bonum Алиев с 2006 по 2013 год возглавлял департамент казначейства и торговых операций «Нафта Москва».

Сулейман Керимов 6 апреля был внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов.

РБК нашел судебное дело в США, в котором интересы Bonum Capital пересеклись с интересами другого миллиардера — Олега Дерипаски, тоже внесенного в список SDN, а также именами «алюминиевого короля» 1990-х годов Михаила Черного и бывшего директора «Кузбассразрезугля» Александра Гликлада. Из этих судебных материалов следует, что год назад Bonum выкупил у Дерипаски проблемный актив — потенциальные финансовые требования к Черному на сотни миллионов долларов.

Кроме того, у Bonum Capital есть интересы в Донбассе, раскрыл его представитель суду в 2017 году.

Запутанная схема

В деле Moquinon v. Gliklad кипрская компания-пустышка (shell company) Moquinon Ltd ведет в Нью-Йорке арбитражное разбирательство против гражданина Канады Гликлада, который в конце 1990-х входил в совет директоров «Кузбассразрезугля», а затем эмигрировал из России. В 2011 году Moquinon, находившаяся тогда под контролем Дерипаски, одолжила Гликладу $5 млн под 10% годовых, чтобы профинансировать его расходы на судебный процесс против Черного. Срок кредита истек 31 декабря 2015 года, а деньги не были возвращены.

Гликлад с 2009 года пытался через суд Нью-Йорка взыскать с Черного $270 млн по векселю, подписанному двумя бизнесменами в 2003 году в Вене. Черной оспаривал расписку, утверждая, что просто поставил подпись не в том месте, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения, а на самом деле должником якобы являлся Гликлад. В 2015 году американский суд постановил, что Черной должен вернуть Гликладу $385,5 млн плюс проценты с марта 2014 года. Таким образом, у Гликлада появился актив — право требования к Черному на сотни миллионов, но эти деньги еще надо было постараться взыскать.

Структура Дерипаски была заинтересована в кредите Гликладу вовсе не из-за годовых процентов на $0,5 млн. Во-первых, соглашение предусматривало бонусные выплаты в пользу Moquinon до $10 млн в зависимости от успешности взыскания Гликладом долга с Черного; во-вторых, на тот случай, если Черной и Гликлад договорятся о внесудебном урегулировании, Дерипаска был вправе просто заплатить предложенную сумму мирового соглашения Гликладу и забрать у него право требования к Черному, стоимость которого к началу 2017 года превысила $450 млн.

С учетом того что в конце 2016 года Гликлад и Черной договорились урегулировать их спор за $55 млн, Moquinon оценила свои потенциальные потери в $400 млн на начало 2017 года, когда она обратилась в Верховный суд Нью-Йорка за помощью в арбитражном споре против Гликлада. Дело продолжает слушаться, следует из документов суда, изученных РБК.

Дерипаска и Bonum

Дерипаска хотел продать кредитное соглашение с Гликладом по крайней мере с февраля 2016 года, когда его представитель «вышел на связь с общим знакомым Алиева и Дерипаски по поводу возможной продажи» проблемного актива этому общему знакомому, рассказал американскому суду директор Bonum Capital Александр Сидоров в марте 2017 года (его декларация есть у РБК). Но предложение в конечном счете получил Bonum, поскольку фонд специализируется на «стрессовых компаниях и активах», рассказал Сидоров. Сделка была закрыта 28 февраля 2017 года, и Bonum стал владельцем 100% акций Moquinon (сумму сделки суд засекретил).

22 марта 2017 года юристы Winston & Strawn, представляющие интересы Александра Гликлада, утверждали в суде, что Moquinon продолжает действовать как «агент» Дерипаски. «Все последние шесть лет Дерипаска выступал как представитель, агент, альтер эго и/или конечный собственник и источник средств Moquinon», — писали адвокаты Гликлада. Они ссылались на некий «только что произведенный» документ, который «удивителен» и «подтверждает, что Дерипаска — это Moquinon». Однако судья утвердил текст их меморандума с купюрами (вырезанными местами по соображениям конфиденциальности), и проверить эти утверждения Гликлада невозможно. Его адвокаты из Winston & Strawn и Gliklad & Silver не ответили на запрос РБК (в частности, на вопрос, продолжают ли они считать, что Moquinon действует в интересах Дерипаски).

Сидоров в своей декларации отвечает на эти подозрения так: покупка Moquinon у представителей Дерипаски была рыночной сделкой между независимыми сторонами (arms-length) и «ни Bonum Capital (или его аффилированные структуры), ни Мурат Алиев не имеют каких-либо связей или взаимодействий — финансовых, личных, корпоративных или иных — с Дерипаской». «Ни Дерипаска, ни какое-либо физическое или юридическое лицо, связанное с Дерипаской, не инвестировали в Bonum Capital», — заверил американский суд Сидоров. По его словам, Алиев или Bonum Capital никогда не вели дел с Дерипаской, за исключением транзакций, связанных с передачей кредитного соглашения между Moquinon и Гликладом от 2011 года.

«Еще весной 2017 года компания Moquinon была продана фонду Bonum Capital, и с тех пор никаких финансовых, юридических или других интересов и договоренностей нет и быть не может», — подтвердил РБК официальный представитель Олега Дерипаски. «В настоящее время никаких претензий и обязательств между господином Черным и Олегом Дерипаской нет. В то же время претензии господина Гликлада к Олегу Дерипаске судом США признаны несостоятельными, дело также закрыто», — сообщил он, имея в виду дело Gliklad v. Deripaska, прекращенное в 2017 году.

Донецкий интерес

В своем заявлении для суда Александр Сидоров раскрыл часть информации про Bonum Capital: по его словам, фонд входит в «международную группу финансовых компаний, которые осуществляют прямые инвестиции в интересах своих клиентов или для себя». Головная компания Bonum Capital (Cyprus) Ltd расположена на Кипре, ее единственным акционером является Мурат Алиев (при этом, согласно выписке из кипрского реестра, акционером является Bonum Capital Investors Corp. с Британских Виргинских островов, где бенефициары анонимны). Кипрской структуре принадлежит фонд Bonum Capital, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Сидоров указывает, что Bonum Capital специализируется на покупке плохих активов (distressed assets), включая проблемные займы. «Например, в декабре 2016 года Bonum Capital приобрел у Райффайзен Банк Аваль (украинского банка) проблемный кредит на $140 млн, предоставленный банком украинской корпорации «Индустриальный союз Донбасса (ИСД)», — пишет директор Bonum Capital.

Информация об этой сделке не раскрывалась, РБК не нашел ее в отчетах Райффайзен Банк Аваль. Пресс-служба украинского банка не ответила на запрос. В Bonum Capital не стали комментировать ни судебный процесс в США, ни украинский актив.

Донецкий ИСД объединяет более 40 компаний Украины и других стран, флагманским активом группы является Алчевский металлургический комбинат, который в ноябре 2017 года перешел под управление властей ЛНР. В 2010 году Внешэкономбанк помог российским инвесторам во главе с Александром Катуниным приобрести контрольный пакет ИСД (50% плюс две акции) и профинансировать вывод предприятия из кризиса. Занимавший тогда пост предправления банка Владимир Дмитриев говорил, что это была «инвестиция около $8 млрд», которая помогла предприятиям «выйти из очень серьезной экономической ситуации», и ВЭБ стал «единственным источником ресурсов».

РБК писал, что интересы Сулеймана Керимова пересекались с интересами главы ИСД Олега Мкртчана, арестованного в феврале в Москве. Так, в декабре 2014 года Мкртчан стал ненадолго акционером золотодобывающей компании Polyus Gold International Limited, приобретя 18,5% акций. Но уже в конце 2015 года структуры Саида Керимова, сына Сулеймана Керимова, выкупили у Мкртчана долю в компании. Интересы Мкртчана и Керимова пересекались и в футболе: в мае 2015 года газета «Спорт-экспресс» сообщала, что Мкртчан может стать компаньоном сенатора по махачкалинскому клубу «Анжи». Согласно запросу депутата Валерия Рашкина, который он направил в декабре 2017 года генпрокурору Юрию Чайке, Керимов также мог быть причастен к сделке по продаже ВЭБу ИСД.

Рискованные связи

Ассоциации Bonum Capital с именами Дерипаски или Керимова (оба бизнесмена теперь находятся в санкционном списке SDN) могут стать фактором против вхождения Bonum в капитал банка «Возрождение», даже если ни Дерипаска, ни Керимов не имеют к Bonum никакого реального отношения. «Возрождение» не находится в санкционных списках, у него могут быть деловые отношения с западными банками, корсчета в США, рассуждает партнер адвокатского бюро Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Комплаенс-менеджеры западных банков проверяют контрагентов по различным базам данных, в том числе базам судебных дел, сообщениям СМИ, а применительно к России у них и так повышенные стандарты due diligence, говорит Тертычный. Если Bonum станет контролирующим акционером «Возрождения», контрагенты должны будут проверять, не попадает ли фонд под санкции как принадлежащий лицам SDN: если Bonum не сможет предоставить им убедительную информацию о своих бенефициарах, контрагенты, скорее всего, будут воздерживаться от отношений с банком.

Пресс-служба «Возрождения» отказалась от комментариев.