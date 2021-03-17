Экономисты оценили вероятность быстрого повышения ключевой ставки

Решение ЦБ будет принимать на фоне продолжающего роста цен, превышающего таргет в 4%: в феврале инфляция ускорилась до 5,7% после 5,2% в январе. Инфляционные ожидания населения в феврале снизились на 0,6%, до 9,9%, но пока далеки от нижней границы исторического диапазона инфляционных ожиданий (8–10,5%). Основной вклад в рост цен по-прежнему вносит подорожание продовольственных товаров.

Возможно ли повышение ставки уже в пятницу

В истории с повышением ставки смущает то, что снижение с уровня 5,5%, который считается серединой нейтрального интервала, произошло только летом 2020 года, замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Это слишком короткий цикл монетарной политики, поэтому Центробанку, исходя просто из репутационных соображений, было бы важно переходить к повышению ставки все-таки постепенно», — считает экономист. ЦБ в прошлом году из-за кризиса, вызванного пандемией, проводил контрциклическую политику, снизив ставку за год в общей сложности с 6,25 до 4,25%. До 5,5% ставка была снижена в апреле 2020 года и продержалась на таком уровне до июня, когда была снижена до 4,5%.

Кроме того, рост ВВП в первом квартале 2021 года будет либо нулевым, либо отрицательным, что не способствует повышению ставок, добавляет Орлова. «Но, исходя из контекста, нельзя совершенно исключать, что повышение в марте не начнется. Вероятность повышения можно оценить в 30%», — говорит она.

Если ЦБ примет решение о повышении ставки 19 марта, то это будет реакция на текущие негативные сюрпризы по инфляции — ее пик в этом году выше ожиданий, рассуждает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. «При этом долгосрочные инфляционные ожидания населения и рынка стабилизируются. Если ЦБ исходит из того, что текущее ускорение инфляции временное, и ожидает возврата инфляции к 4% в обозримом будущем, то в повышении ставки нет срочности», — добавляет он и оценивает вероятность повышения ставки уже в марте в 50%.

Возможно, с учетом последних инфляционных данных и пока комфортных ожиданий по экономике ЦБ уже принял решение, что нет смысла ждать и превентивные повышения нужны уже сейчас, говорит директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Рынки уже к этому готовы, поэтому для них повышение ставки в пятницу будет относительно безболезненным», — замечает он.

Экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков трактует заявления руководителей Банка России так, что «на этом заседании все же траектория повышения ставки будет только обсуждаться». Прошло очень мало времени с предыдущего февральского заседания, чтобы в полной мере оценить профиль восстановления экономики, указывает он.

«Если ЦБ в декабре считал, что ускорение продовольственной инфляции не является проблемой, не ясно, почему это стало проблемой в феврале. Это излишне сильное изменение риторики за один месяц, что и отражает дестабилизацию настроений рынка», — предупреждает Орлова. Инфляция ускоряется с октября, в ноябре она превысила таргет в 4%, при этом в декабре ЦБ все еще указывал, что «будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки». Центральный банк в феврале повысил прогноз по инфляции до 3,7–4,2% на 2021 год, и пока она не начала замедляться. По оценке Исакова, это произойдет в апреле-мае, хотя к началу осени она может вырасти за счет окончания эффекта высокой базы.

На сколько ЦБ может повысить ставку в этом году

Текущую ситуацию можно сравнивать с предыдущим периодом повышения ставки в 2018 году, полагает Исаков. Тогда Банк России дважды, в сентябре и декабре, поднимал ее на фоне рисков ускорения цен из-за повышения НДС с 2019 года, оба раза — на 0,25 п.п. «Мы ждем начала повышения в апреле на 0,25 п.п. и продолжения цикла в июле на 0,25 п.п. В основном время повышения определяется профилем инфляции и тем, что в 2018 году Банк России предпочитал повышать ставку постепенно и на опорных заседаниях (в рамках цикла полного пересмотра своих прогнозов по инфляции)», — объясняет экономист.

Схожей позиции придерживаются западные инвестбанки: Citibank ожидает двух повышений ставки на опорных заседаниях на 0,25 п.п. Это связано с тем, что в последнее время Банк России не смог правильно предугадать динамику инфляции, написал в обзоре аналитик Citi Иван Чакаров. Morgan Stanley ждет двух повышений на 0,25 п.п. начиная с третьего квартала 2021 года, но «риски сдвигаются в сторону более ранней даты первого повышения», отмечается в обзоре инвестбанка.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец прогнозирует, что ЦБ оставит ставку без изменений 19 марта, но продолжит готовить рынок к началу ее повышения летом. «Мы ожидаем три повышения в этом году: в июне, июле и сентябре. Это окно принятия решений о повышении ставки, когда риск третьей волны коронавируса будет уже пройден, но замедление роста продовольственных цен, которое снизит инфляцию, еще не начнется», — говорит она. Таким образом, по ее оценкам, ЦБ успеет повысить ставку с 4,25 до 5%.

Цикл повышения может начаться в апреле, если инфляция по итогам марта или в начале апреля достигнет 6%, допускает Донец. Вероятность такого сценария она оценивает в 30%, вероятность повышения ставки уже в марте экономист считает нулевой.

В долгосрочной перспективе повышение ставки до диапазона 5–6% пока не так очевидно, замечает Дмитрий Долгин. «Понятно желание ЦБ выглядеть сейчас очень жестким на фоне ускорения инфляции, но один из компонентов такого жесткого взгляда — это ожидание достаточно активного восстановления российской экономики, что спорно», — обращает он внимание. Долгин ожидает двух повышений в этом году на 0,25 п.п. на опорных заседаниях в апреле и июле.

Основная проблема заключается в том, что ЦБ никогда не проходил путь возврата от мягкой политики к жесткой и нейтральной, поэтому перед ним стоит сложная задача соблюсти баланс рисков, указывает Дмитрий Полевой. Он прогнозирует повышение ставки уже в апреле.