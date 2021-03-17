Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП Общество, 07:56 Исландия разрешила въезд привившимся одобренными в ЕС вакцинами Общество, 07:41 Чего не хватает российским продуктовым магазинам РБК и Русский продукт, 07:23 Капризов набрал очки в четвертой игре подряд в НХЛ Спорт, 07:19 В посольстве России ответили на обвинения США во вмешательстве в выборы Политика, 07:13 Экономисты оценили вероятность быстрого повышения ключевой ставки Финансы, 07:00 Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты из-за Меган Маркл Политика, 06:57 Европейский бизнес признал ошибки в отношениях с Россией Политика, 06:44 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 06:43 Эспозито назвал Овечкина фантастическим хоккеистом Спорт, 06:34 Россияне назвали главные упущенные до пандемии возможности Общество, 06:00 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 05:55 Гидрометцентр предупредил россиян о перепадах температур в марте Общество, 05:41 Гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после автомобильной аварии Спорт, 05:38
Финансы ,  
0 

Экономисты оценили вероятность быстрого повышения ключевой ставки

ЦБ вряд ли пойдет на повышение ставки на заседании 19 марта. Скорее регулятор будет готовить рынок к будущему ужесточению политики, считают опрошенные РБК эксперты. Ряд из них оценивают вероятность роста ставки в пятницу в 30–50%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России в пятницу, 19 марта, сохранит ставку на текущем уровне, дав сигнал к будущему ужесточению денежно-кредитной политики, считают опрошенные РБК экономисты. Но в этот раз есть и вероятность повышения ставки на 0,25 процентного пункта — с 4,25 до 4,5%, допускают некоторые из них.

Консенсус-прогноз Bloomberg также указывает на то, что мнение о сохранении ставки превалирует на рынке: подавляющее большинство из опрошенных агентством экономистов (37 из 40) ожидают сохранения ставки на уровне 4,25%, двое ждут роста на 0,25 п.п. и один — на 0,5 п.п.

Руководство ЦБ в своих последних выступлениях перешло к ужесточению риторики, констатируют аналитики. Председатель банка Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия» на прошлой неделе говорила, что Банк России придет к нейтральной ставке (диапазон 5–6%) в течение трехлетнего прогнозного периода, а сегодня регулятор видит «устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики и отмечает усиление инфляционного давления». Заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин в интервью Bloomberg уточнил, что «на мартовском заседании совет директоров продолжит оценивать сроки и темпы возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике».

В понедельник, 15 марта, Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями, написал, что ЦБ рассматривает возможность более быстрых действий и может повысить ставку на 1,25 п.п., то есть до 5,5%, до конца года — или даже до 6%, что, впрочем, менее вероятно. ЦБ не комментировал эту информацию из-за недели тишины перед решением о ключевой ставке. Вслед за новостью агентства глава SberCIB Investment Research (структура Сбербанка) Ярослав Лисоволик заявил, что вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. уже в пятницу, 19 марта, «достаточно высока». «Этому способствуют рост рыночных ставок в развитых странах (прежде всего в американских казначейских облигациях) и усиление инфляционных рисков в мире и в России», — объяснял он.

В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ уже в марте
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Решение ЦБ будет принимать на фоне продолжающего роста цен, превышающего таргет в 4%: в феврале инфляция ускорилась до 5,7% после 5,2% в январе. Инфляционные ожидания населения в феврале снизились на 0,6%, до 9,9%, но пока далеки от нижней границы исторического диапазона инфляционных ожиданий (8–10,5%). Основной вклад в рост цен по-прежнему вносит подорожание продовольственных товаров.

Возможно ли повышение ставки уже в пятницу

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как бороться со страхом в общении с начальством Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса

В истории с повышением ставки смущает то, что снижение с уровня 5,5%, который считается серединой нейтрального интервала, произошло только летом 2020 года, замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Это слишком короткий цикл монетарной политики, поэтому Центробанку, исходя просто из репутационных соображений, было бы важно переходить к повышению ставки все-таки постепенно», — считает экономист. ЦБ в прошлом году из-за кризиса, вызванного пандемией, проводил контрциклическую политику, снизив ставку за год в общей сложности с 6,25 до 4,25%. До 5,5% ставка была снижена в апреле 2020 года и продержалась на таком уровне до июня, когда была снижена до 4,5%.

Кроме того, рост ВВП в первом квартале 2021 года будет либо нулевым, либо отрицательным, что не способствует повышению ставок, добавляет Орлова. «Но, исходя из контекста, нельзя совершенно исключать, что повышение в марте не начнется. Вероятность повышения можно оценить в 30%», — говорит она.

Если ЦБ примет решение о повышении ставки 19 марта, то это будет реакция на текущие негативные сюрпризы по инфляции — ее пик в этом году выше ожиданий, рассуждает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. «При этом долгосрочные инфляционные ожидания населения и рынка стабилизируются. Если ЦБ исходит из того, что текущее ускорение инфляции временное, и ожидает возврата инфляции к 4% в обозримом будущем, то в повышении ставки нет срочности», — добавляет он и оценивает вероятность повышения ставки уже в марте в 50%.

Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок
Финансы
<p>Эльвира Набиуллина</p>

Возможно, с учетом последних инфляционных данных и пока комфортных ожиданий по экономике ЦБ уже принял решение, что нет смысла ждать и превентивные повышения нужны уже сейчас, говорит директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Рынки уже к этому готовы, поэтому для них повышение ставки в пятницу будет относительно безболезненным», — замечает он.

Экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков трактует заявления руководителей Банка России так, что «на этом заседании все же траектория повышения ставки будет только обсуждаться». Прошло очень мало времени с предыдущего февральского заседания, чтобы в полной мере оценить профиль восстановления экономики, указывает он.

«Если ЦБ в декабре считал, что ускорение продовольственной инфляции не является проблемой, не ясно, почему это стало проблемой в феврале. Это излишне сильное изменение риторики за один месяц, что и отражает дестабилизацию настроений рынка», — предупреждает Орлова. Инфляция ускоряется с октября, в ноябре она превысила таргет в 4%, при этом в декабре ЦБ все еще указывал, что «будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки». Центральный банк в феврале повысил прогноз по инфляции до 3,7–4,2% на 2021 год, и пока она не начала замедляться. По оценке Исакова, это произойдет в апреле-мае, хотя к началу осени она может вырасти за счет окончания эффекта высокой базы.

На сколько ЦБ может повысить ставку в этом году

Текущую ситуацию можно сравнивать с предыдущим периодом повышения ставки в 2018 году, полагает Исаков. Тогда Банк России дважды, в сентябре и декабре, поднимал ее на фоне рисков ускорения цен из-за повышения НДС с 2019 года, оба раза — на 0,25 п.п. «Мы ждем начала повышения в апреле на 0,25 п.п. и продолжения цикла в июле на 0,25 п.п. В основном время повышения определяется профилем инфляции и тем, что в 2018 году Банк России предпочитал повышать ставку постепенно и на опорных заседаниях (в рамках цикла полного пересмотра своих прогнозов по инфляции)», — объясняет экономист.

Схожей позиции придерживаются западные инвестбанки: Citibank ожидает двух повышений ставки на опорных заседаниях на 0,25 п.п. Это связано с тем, что в последнее время Банк России не смог правильно предугадать динамику инфляции, написал в обзоре аналитик Citi Иван Чакаров. Morgan Stanley ждет двух повышений на 0,25 п.п. начиная с третьего квартала 2021 года, но «риски сдвигаются в сторону более ранней даты первого повышения», отмечается в обзоре инвестбанка.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец прогнозирует, что ЦБ оставит ставку без изменений 19 марта, но продолжит готовить рынок к началу ее повышения летом. «Мы ожидаем три повышения в этом году: в июне, июле и сентябре. Это окно принятия решений о повышении ставки, когда риск третьей волны коронавируса будет уже пройден, но замедление роста продовольственных цен, которое снизит инфляцию, еще не начнется», — говорит она. Таким образом, по ее оценкам, ЦБ успеет повысить ставку с 4,25 до 5%.

Цикл повышения может начаться в апреле, если инфляция по итогам марта или в начале апреля достигнет 6%, допускает Донец. Вероятность такого сценария она оценивает в 30%, вероятность повышения ставки уже в марте экономист считает нулевой.

В долгосрочной перспективе повышение ставки до диапазона 5–6% пока не так очевидно, замечает Дмитрий Долгин. «Понятно желание ЦБ выглядеть сейчас очень жестким на фоне ускорения инфляции, но один из компонентов такого жесткого взгляда — это ожидание достаточно активного восстановления российской экономики, что спорно», — обращает он внимание. Долгин ожидает двух повышений в этом году на 0,25 п.п. на опорных заседаниях в апреле и июле.

Основная проблема заключается в том, что ЦБ никогда не проходил путь возврата от мягкой политики к жесткой и нейтральной, поэтому перед ним стоит сложная задача соблюсти баланс рисков, указывает Дмитрий Полевой. Он прогнозирует повышение ставки уже в апреле.

Автор
Павел Казарновский
ключевая ставка Банк России
Материалы по теме
В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ уже в марте
Финансы
S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году
Экономика
МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter