Мосбиржа подвела итоги первых тестовых торгов в выходные

В ходе тестирования торгов в выходные дни на Московской бирже было заключено более 75 тыс. сделок. Пока участие в торгах приняли только профучастники, частных клиентов к ним не допустили

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За два дня тестирования торгов выходного дня на Московской бирже (15 и 16 февраля) участники подали более 100 тыс. заявок и заключили более 75 тыс. сделок, рассказал РБК управляющий директор по фондовому рынку площадки Борис Блохин.

«К тестированию подключились свыше 15 участников, подавляющее большинство из которых — профессиональные участники. Также участие принимали вендоры, обеспечивающие предоставление IT-софта участникам торгов. Конечные клиенты не принимают участие в тестировании, тестовые сделки проводят сами участники торгов», — пояснил Блохин.

В ходе тестирования участники подавали заявки, совершали сделки и тестировали «все особенности торгового дня — расписание, отчеты по итогам торгов», добавил топ-менеджер биржи. По его словам, в ходе тестирования «не было выявлено критических ошибок», а «все сопутствующие процедуры прошли штатно».

С 17 февраля биржа продолжит ежедневно тестировать торги выходного дня, добавил Блохин. Точной даты окончания тестирования и полноценного запуска торгов для конечных клиентов он не назвал. К 1 марта 2025 года Мосбиржа планирует обеспечить техническую готовность к проведению торгов в выходные дни «в экспериментальном режиме».

На старте торгов в выходные инвесторам будут доступны только наиболее ликвидные акции. Речь идет о бумагах из индекса Мосбиржи (49 акций) и еще нескольких дополнительных акциях, писал РБК. Затем список бумаг планируется расширять, также к торгам будут допускаться отдельные паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе биржевых (БПИФ).

Согласно концепции биржи, торговая сессия выходного дня станет дополнительной, торги будут проводиться c 09:50 до 19:00 мск. Расчеты и клиринг в выходные Мосбиржа проводить не будет. Такие операции будут осуществляться в первый рабочий день после праздников.

Ранее Мосбиржа проводила торги в новогодние праздничные дни (3, 6 и 8 января) — тогда среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов составил 84,5 млрд руб., а число активных инвесторов превышало 1 млн в день.

С 1 февраля 2025 года торги по субботам и воскресеньям запустила СПБ Биржа. Торги на площадке проводятся с 10:00 до 19:00 мск, ликвидность поддерживают маркетмейкеры, а колебания цен на активы ограничены 3% от последней текущей цены, которая рассчитывается по итогам последнего буднего торгового дня перед выходными. Инвесторам доступны 37 акций и паи одного биржевого ПИФа.

Участники рынка неоднозначно оценивают запуски торгов на биржах в выходные дни. Брокеры (они дают доступ частным клиентам) отмечали, что новый сервис пока не интересен широкому кругу инвесторов, а его предоставление требует дополнительных расходов. Управляющие компании, которые совершают более крупные сделки, отмечали, что торги в выходные дни скорее будут интересны частным инвесторам, чем профучастникам.