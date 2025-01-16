Объем торгов на Мосбирже на новогодних праздниках вырос в полтора раза

Дневной объем торгов акциями, расписками и паями на бирже в новогодние праздники превысил 84 млрд руб. Частные инвесторы активно торговали на фоне общего роста рынка и новостей о планах по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже в период январских выходных составил 84,5 млрд руб., что в полтора раза больше прошлогодних показателей, сообщили РБК на бирже.

«В новогодние праздничные дни, когда проводились торги на Московской бирже (3, 6 и 8 января), наблюдалась высокая активность частных инвесторов, особенно в сделках с акциями и биржевыми фондами», — сказал управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. По данным площадки, число активных инвесторов, торговавших на бирже в праздничные выходные в 2025 году, превышало 1 млн в день.

В период новогодних праздников торги на Московской бирже проводились три дня, которые официально были выходными, — 3, 6 и 8 января 2025 года. Были доступны торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (TOD) и сделок своп overnight), фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В структуре торгов в январские выходные в 2025 году существенно увеличилась доля паев фондов, следует из предоставленных площадкой данных. Так, из дневного оборота в 84,5 млрд руб. на паи всех фондов пришлось 15,2% (12,8 млрд руб). Особенно увеличилась доля торгов паями фондов денежного рынка, обратили внимание на бирже.

В 2024 году среднедневной оборот торгов в новогодние праздники составлял 54 млрд руб., из которых 10,9% (5,9 млрд руб.) пришлось на паи фондов. В январские выходные 2023 года среднедневной объем торгов акциями, расписками и паями был еще меньше — 18,4 млрд руб., из них на паи фондов пришлось 6,5% (1,2 млрд руб.).

С чем связана повышенная активность инвесторов в новогодние праздники

«Высокая активность объясняется как отложенным спросом на совершение операций за три неторговых дня (с 31 декабря по 2 января), так и ростом рынка акций в последние торговые сессии декабря», — полагает Блохин.

30 декабря и три праздничных дня в январе (3-е, 5-е и 8-е число) значение индекса Мосбиржи (в него входит 49 наиболее ликвидных акций) было выше отметки 2800 пунктов, следует из данных площадки. Последний раз на таких уровнях индекс был в начале октября 2024 года. В первый день после праздников, 9 января, индекс скорректировался до 2773,12 п., но затем снова преодолел отметку 2800 п. На момент закрытия основной торговой сессии 15 января индекс Мосбиржи равен 2842 пункта.

Опрошенные РБК брокеры тоже обратили внимание на активность розничных инвесторов в новогодние праздники. Клиенты проявили повышенный интерес к торговле в период каникул, отмечает руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин. «Это обусловлено несколькими факторами: волатильность на мировых сырьевых рынках, значительный рост российского рынка перед праздниками, а также новостной фон в период каникул», — перечисляет эксперт.

Активность клиентов в январские праздники 2025 года была высокой, подобная активность наблюдалась и в прошлогодние январские праздники, указывает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов. «Конец прошлого года был наполнен оптимизмом как внутри экономики (неожиданное решение ЦБ сохранить ключевую ставку в декабре), а также в части геополитических «ставок» на урегулирование конфликта. Поэтому в январе было продолжение этого положительного тренда и был реализован отложенный спрос», — объясняет Леснов.

«Мы связываем рост интереса к торговле в новогодние праздники в первую очередь с тем, что в последнюю неделю декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что вызвало всплеск активности и увеличение оборотов. Инвесторы с оптимизмом ушли на новогодние праздники, что повысило их желание начать торговлю в брокерском приложении в первые дни января», — подтверждает и.о. руководителя розничного инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Недбайло.

Заметный рост российского рынка акций начался после 20 декабря — в этот день Банк России впервые за полгода не стал повышать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 21%. В день решения ЦБ о сохранении ставки на бирже был зафиксирован рекордный с февраля 2022 года объем торгов акциями (323,85 млрд руб. за день) и рекордный объем торгов ОФЗ — 33,3 млрд руб., писал РБК.

Основными игроками на фондовом рынке в новогодние праздники были именно физические лица, институциональные инвесторы практически не совершали сделок, так как их сотрудники находились на каникулах, описывает Силкин. В отсутствие институциональных участников на рынке наблюдалась меньшая ликвидность, добавляет Леснов.

Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в рабочие дни декабря 2024 года составлял 170,9 млрд руб., приводила данные площадка. Основную роль на рынке акций и в непраздничные дни играют именно частные инвесторы — на них приходится 74% от общего объема торгов бумагами.