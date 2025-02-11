Московская биржа ускорит запуск торгов в выходные дни

Московская биржа будет готова запустить торги в выходные уже в марте, сообщила площадка. Но на старте торгов инвесторам будут доступны только наиболее ликвидные акции

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Инфраструктура Московской биржи с 1 марта 2025 года будет готова к запуску торгов в выходные дни и подключению участников рынка, следует из сообщения площадки.

«Сообщаем вам об изменениях в системе фондового рынка, запланированных к внедрению 1 марта 2025 года. Изменения призваны обеспечить техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке в ходе дополнительных торговых сессий выходного дня», — указано в сообщении.

«Московская биржа обеспечит техническую готовность к проведению торгов в выходные дни на фондовом рынке с 1 марта 2025 года в экспериментальном режиме. Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно», — уточнил представитель площадки в комментарии РБК.

В конце января управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин заявлял, что торги в выходные дни могут быть запущены в конце первого квартала 2025 года.

Блохин также раскрывал некоторые детали того, как будут организованы торги в выходные дни: это будут дополнительные сессии первого стандартного торгового дня. «То есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных. Как ожидается, в выходные будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке», — указывал топ-менеджер площадки.

Два источника РБК на финансовом рынке отметили, что Мосбиржа не будет запускать торги всеми тремя группами инструментов одновременно (акции, паевые фонды и срочный рынок) и с первого дня. Согласно последней концепции, которую представила площадка, инвесторам будут доступны сделки «с наиболее ликвидными акциями» из индекса Мосбиржи (49 бумаг) и еще несколькими дополнительными акциями, указал один из собеседников РБК. Затем список бумаг планируется расширять, а также к торгам будут допускаться «отдельные паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе биржевых (БПИФов)», отметил он. Биржа также отмечала, что ликвидность по инструментам в выходные будет поддерживаться маркет-мейкерами, добавил источник.

«Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции», — подтвердил представитель Мосбиржи.

В начале января 2025 года Мосбиржа уже проводила торги в отдельные дни новогодних каникул — 3, 6 и 8 января. Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже в эти дни составил 84,5 млрд руб., а число активных инвесторов превышало 1 млн в день.

С 1 февраля 2025 года торги в по субботам и воскресеньям запустила СПБ Биржа. На данный момент инвесторам доступны 15 акций и один БПИФ. В первые торговые выходные (1–2 февраля) объем торгов на площадке составил 27,56 млн руб., сделки совершали более 4 тыс. инвесторов, сообщала биржа. Во вторые торговые выходные (8–9 февраля) объем торгов составил 51,36 млн руб., указывала СПБ Биржа.