Мосбиржа разработала план торгов в выходные и по праздникам

В выходные на Мосбирже по графику основной сессии смогут торговаться наиболее ликвидные акции, ОФЗ, корпоративные бонды с высоким рейтингом, а также фьючерсы и опционы. Но брокеры неоднозначно смотрят на такие перспективы

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Московская биржа планирует проводить в выходные и праздничные дни торги на фондовом и срочном рынках, следует из презентации площадки для профучастников, с которой ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил источник на финансовом рынке. Еще два источника РБК отметили, что им известно о конкретных планах биржи по запуску торгов в выходные дни.

«Московская биржа в соответствии с запросами участников рынка начала обсуждение возможных вариантов торгов в выходные дни», — сказал РБК представитель площадки. Биржа уже допускала вариант запуска торгов в выходные, но детали этого плана не раскрывались.

Как следует из презентации, биржа планирует проводить дополнительные торговые сессии на фондовом (торги акциями, облигациями, паями фондов) и срочном (опционные и фьючерсные контракты) рынках в субботу, воскресенье и праздничные дни. Торги будут начинаться в 9:50 мск с аукционов открытия, в 10:00 будет стартовать основная торговая сессия. Заканчиваться торги на фондовом рынке будут в 19:00, на срочном — в 18:50.

Согласно представленной концепции, на фондовом рынке будут торговаться наиболее ликвидные акции, облигации эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и паи фондов. На срочном рынке будет доступен весь набор инструментов.

Конкретные даты запуска торгов площадка не раскрывает. Сейчас биржа находится в процессе сбора комментариев от профессиональных участников, пояснил один из источников РБК. «Сроки реализации данного сервиса и его параметры будут обсуждаться с участниками и регулятором в дальнейшем», — уточнил представитель Мосбиржи.

«В настоящее время Банк России совместно с участниками рынка обсуждает целесообразность реализации торгов в выходные дни, а также концепцию обращения ценных бумаг на организованном и внебиржевом рынках в формате 24/7 для формирования комплексной позиции, учитывающей в первую очередь интересы инвесторов», — сказал РБК представитель ЦБ.

Как могут быть устроены торги выходного дня

На фондовом рынке

Дополнительная торговая сессия выходного дня на фондовом рынке будет аналогом вечерней сессии, которая сейчас проводится в этой секции в рабочие дни. По данным Мосбиржи, представленным в презентации, на начало августа доля торгов акциями в вечернюю сессию составляла 12,8% от общего объема, еще в 2020 году этот показатель был равен 6,4%.

Предполагается, что в выходные дни инвесторам будут доступны те же инструменты, что и в вечернюю сессию в рабочие дни. Как указано на сайте биржи, это около 300 наименований различных ценных бумаг: наиболее ликвидные акции (Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «Газпрома» и др.), облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом (РЖД, Альфа-банк и др.), облигации федерального займа (ОФЗ) и ряд биржевых фондов.

Основные торги этими активами будут идти с 10:00 до 19:00. «Возможность проведения дополнительных сессий (с 7:00 до 23:50 мск) будет обсуждаться отдельно», — указано в презентации площадки.

Торги будут проходить в формате непрерывного аукциона — это формат, при котором цены продажи и покупки регистрируются одновременно, что позволяет создать конкуренцию на торгах. При этом расчеты и клиринг по выходным и праздникам биржа проводить не планирует. Такие операции будут осуществляться в первый расчетный день, поясняется в презентации. То есть сделки, заключенные в субботу и воскресенье, рассчитают в понедельник. В рабочие дни расчеты и клиринг по акциям и облигациям тоже проводятся на следующий день — в формате Т+1. Например, сделки, заключенные в понедельник, рассчитывают во вторник, а пятничные — в понедельник следующей недели.

Чтобы минимизировать риски волатильности на торгах выходного дня (они могут быть связаны с меньшим количеством участников и, как следствие, более низкой ликвидностью), биржа планирует «симметричное сужение ценовых границ относительно уровней «пятницы». Согласно правилам биржи, для каждого инструмента есть свой коридор колебания цены, в случае выхода из него вводятся стабилизирующие меры. К ним, например, относится дискретный аукцион — механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в так называемый стакан. Чаще всего стабилизирующие меры «включаются» в низколиквидных акциях третьего эшелона.

На срочном рынке

На нем биржа рассчитывает проводить в выходные полные торговые дни без утренних и вечерних сессий. Правила этих торгов практически не будут отличаться от тех, что действуют в основную сессию в рабочие дни. С 9:50 до 10:00 мск будет проходить аукцион открытия, с 10:00 до 18:50 мск — основная торговая сессия (с перерывом на промежуточный клиринг с 14:00 до 14:05), до 19:05 — вечерний клиринг.

Допускаться к торгам будут все участники автоматически, специального сервиса для заявок выходного дня биржа делать не планирует. На торгах в выходные будет доступна вся линейка фьючерсов и опционов.

Предполагается, что в выходные будет действовать запрет на экспирацию контрактов (завершение контрактов и исполнение расчетов по ним), допуск новых контрактов и изменение параметров уже торгующихся. Ценовые границы в целях минимизации рисков также будут сужены.

Некоторые профучастники уже дают своим клиентам возможность торговать в выходные. «Т-Инвестиции» с 2021 года дают клиентам возможность торговать в выходные и праздники, сделки проходят на внебиржевом рынке. В августе 2024 года брокер «ВТБ Мои инвестиции» запустил торги выходного дня паями фонда денежного рынка «Ликвидность». В ближайшем будущем брокер планирует давать в выходные доступ к торгам голубыми фишками, а затем запустить круглосуточные торги для своих клиентов. Ряд активов круглосуточно доступны и клиентам «Сбербанк Онлайн». Это 22 облигации, включая ОФЗ, облигации «Сбера», валютные облигации, набор биржевых фондов, рассказала РБК директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова. В ближайшее время в линейку инструментов добавятся наиболее ликвидные акции, уточнила она.

Нужно ли рынку увеличение времени торгов

Увеличение времени торгов — общемировая тенденция, следует из презентации биржи. Об изучении возможности запуска круглосуточных торгов в апреле заявляла Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), а американский стартап 24 Exchange пытается получить разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск первой круглосуточной биржи. ЦБ минувшей весной сообщил о планах перевести свою платежную систему на круглосуточный режим работы в ответ на запрос от бизнеса.

Предложения профучастников следуют за спросом клиентов, ряду инвесторов удобно торговать именно в выходные, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов. Во-первых, у них есть время принять более взвешенное решение в спокойной обстановке; во-вторых, часто в выходные приходят корпоративные новости от эмитентов — как положительные, так и отрицательные, объясняет эксперт. «Возможность покупать инвестиционные активы в выходные может быть интересна инвесторам, которые не имеют возможности выделить время для инвестиций в течение рабочего дня без ущерба своей работе», — согласна Кубезова. Она полагает, что торги выходного дня скорее могут быть интересны долгосрочным инвесторам.

Дополнительных рисков для инвесторов, кроме низкой ликвидности, Леснов в торгах выходного дня не видит и считает, что к ним могут быть допущены все инвесторы без ограничений. «Риск [ликвидности] присутствует и в будни, но в выходные, конечно, он ощущается в большей степени», — отмечает эксперт. По его мнению, в случае запуска торгов выходного дня на бирже риск ликвидности будет меньше, чем в рамках таких же торгов внутри одного брокера, так как во втором случае ликвидность будет зависеть только от клиентов одной компании.

В ВТБ тоже считают, что вводить жесткие ограничения на торгах выходного дня не нужно. «Исходим из того, что торги в выходные и праздничные дни — это обычные торги, поэтому ограничений по допуску инвесторов быть не должно. При этом запуск торгов в выходные дни, по нашему мнению, должен быть с более узкими ограничениями по колебанию цен, нежели в будние дни», — сказал РБК представитель банка.

«Мы видим сдержанный спрос на данную услугу и не ожидаем, что обороты и количество торгующих клиентов в выходные будут сопоставимы с будними днями», — рассуждает начальник управления развития брокерских продуктов Альфа-банка Иван Власенко. Эксперт считает, что на торгах выходного дня должны действовать немного другие правила. Нужно вводить ограниченный диапазон колебаний цен на активы и не закрывать позиции по маржин-коллам в эти дни, говорит эксперт. Также он обращает внимание, что профучастникам для подключения биржевых торгов выходного дня потребуется провести большие технические доработки и поменять внутренние процессы, «поэтому единого мнения по запуску торгов в выходные на рынке сейчас нет».

В «Цифра брокер» не видят интереса к торгам в выходные со стороны своих клиентов. Но если биржа запустит такие торги, то всем участникам придется давать к ним доступ, констатирует представитель компании. А это «потребует от брокера существенного увеличения затрат как на организацию торгов, так и на оплату труда сотрудников», объясняет он. К тому же не все специалисты брокеров в принципе будут готовы работать в выходные, что повысит для компаний «риски потери ценных сотрудников».

О росте издержек говорят и в «Ренессанс Капитале». Там предполагают, что для розничных клиентов торги в выходные дни будут поднимать стоимость услуг, «так как профессиональным участникам придется увеличивать расходы на круглосуточную поддержку систем и оплату труда», объясняет представитель компании. Он также оценивает риски ликвидности на торгах в выходные как существенные. «Инструмент ничего не добавит с точки зрения развития рынка капитала в России, и круглосуточное «казино» — вряд ли то, что для этого нужно», — заключает представитель «Ренессанс Капитала».