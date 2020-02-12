Центробанк допустил SPO Сбербанка

При продаже своей доли в банке ЦБ выкупит акции у миноритариев, затем он готов провести повторное публичное размещение бумаг. Но регулятор сомневается, что инвесторы будут избавляться от акций Сбербанка из-за смены собственника

Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк России не ожидает, что большое количество миноритариев Сбербанка захотят «сбросить» свои акции и принять оферту в результате запланированной сделки по выходу ЦБ из капитала кредитной организации. Но если такой сценарий реализуется, регулятор будет готов провести повторное публичное размещение (SPO) этих бумаг, заявил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. Так он прокомментировал запланированную сделку по продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству.

Речь идет о пакете 50% плюс одна акция, которым сейчас владеет регулятор. 11 февраля Минфин и ЦБ сообщили, что доля будет продана правительству, чтобы «снять вопрос» конфликта интересов: сейчас Банк России совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка.

Сделка будет проходить поэтапно, пакет будет продаваться несколькими лотами, пояснял РБК представитель ЦБ. Регулятор сделает миноритарным акционерам Сбербанка (сейчас 48% акций банка находится в свободном обращении, причем большую часть бумаг держат иностранные инвесторы) оферту на выкуп акций: предложит им продать имеющиеся у них на руках акции по цене сделки между ЦБ и правительством. Сейчас по закону выставлять оферту должен покупатель, но власти пропишут новый вариант в законопроекте, который готовится под сделку.

Представитель регулятора сообщал РБК, что выкупленные бумаги вернутся на рынок: «Законопроект предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать выкупленные по оферте акции».