Центробанк допустил SPO Сбербанка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12:44
Налоговая выиграла суд над РЕН ТВ из-за ремонта в офисе Экономика, 17:35 Суд заявил об исправности детекторов перед суицидом экс-сотрудника ФСИН Общество, 17:33 Скидочный парадокс: как правильно снижать цены Pro, 17:33 Суд выпустил из СИЗО последних трех фигурантов дела Baring Vostok Общество, 17:31 Комитет Думы одобрил поправку о пожизненном сенаторстве экс-президентов Политика, 17:30 Кремль опроверг сообщения об идее Путина объединить Россию и Белоруссию Политика, 17:24 ЦСКА решил не подписывать контракт с лучшим бомбардиром «КамАЗа» Спорт, 17:18 Мария Пиотровская — РБК: «Любая дислексия поддается коррекции» Стиль, 17:13 Генсек НАТО предупредил об опасной и дорогой гонке вооружений с Россией Политика, 17:06 Появилась соцсеть, в которой каждый может стать знаменитостью Стиль, 16:58 Греф раскрыл Мишустину план действий по передаче контроля над Сбербанком Финансы, 16:58 Зачем национальный банк Египта заключил партнерство с блокчейн-стартапом Крипто, 16:58 Депутата из партии Порошенко обвинили в угрозе убить Зеленского Политика, 16:46 Греф оценил доход ФНБ после покупки акций Сбербанка Финансы, 16:46
Финансы ,  
0 

Центробанк допустил SPO Сбербанка

При продаже своей доли в банке ЦБ выкупит акции у миноритариев, затем он готов провести повторное публичное размещение бумаг. Но регулятор сомневается, что инвесторы будут избавляться от акций Сбербанка из-за смены собственника
Сбербанк SBER ₽253,58 -0,36% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк России не ожидает, что большое количество миноритариев Сбербанка захотят «сбросить» свои акции и принять оферту в результате запланированной сделки по выходу ЦБ из капитала кредитной организации. Но если такой сценарий реализуется, регулятор будет готов провести повторное публичное размещение (SPO) этих бумаг, заявил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. Так он прокомментировал запланированную сделку по продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству.

Речь идет о пакете 50% плюс одна акция, которым сейчас владеет регулятор. 11 февраля Минфин и ЦБ сообщили, что доля будет продана правительству, чтобы «снять вопрос» конфликта интересов: сейчас Банк России совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка.

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком
Финансы

Сделка будет проходить поэтапно, пакет будет продаваться несколькими лотами, пояснял РБК представитель ЦБ. Регулятор сделает миноритарным акционерам Сбербанка (сейчас 48% акций банка находится в свободном обращении, причем большую часть бумаг держат иностранные инвесторы) оферту на выкуп акций: предложит им продать имеющиеся у них на руках акции по цене сделки между ЦБ и правительством. Сейчас по закону выставлять оферту должен покупатель, но власти пропишут новый вариант в законопроекте, который готовится под сделку.

Представитель регулятора сообщал РБК, что выкупленные бумаги вернутся на рынок: «Законопроект предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать выкупленные по оферте акции».

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
Финансы

Сергей Швецов подтвердил это намерение, но уточнил формат реализации бумаг. «Банк России выкупит акции, потом продаст, в законе написано, что мы должны их продать до конца 2022 года. Если их будет много — проведем SPO, если их будет немного — в рынок продадим — это зависит от объема», — сказал первый зампред ЦБ (цитата по РИА Новости). Он подчеркнул, что у ЦБ нет цели «удерживать бумаги или формировать стратегическую инвестицию».

По словам Швецова, вряд ли большое количество инвесторов откликнется на оферту. «Рынок акций ликвиден, и инвестор в случае Сбербанка всегда может уйти из своих инвестиций. И, кроме того, нет концентрации в одних руках, то есть все пакеты достаточно маленькие, если инвестору что-то не понравилось, он может это сделать, не дожидаясь оферты или после того как оферта закончится», — пояснил первый зампред ЦБ. Он добавил, что на месте инвесторов «не стал бы пользоваться этой возможностью».

Опрошенные РБК аналитики также сомневались, что предстоящая оферта по акциям Сбербанка вызовет большой ажиотаж. «Вряд ли хотя бы один акционер Сбербанка из-за смены собственника решит продать свои акции», — говорил бывший зампред ЦБ, завкафедрой финансовых рынков РАНХиГС Константин Корищенко.

Интерес инвесторов может быть низким из-за невыгодной цены, отмечал старший аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов. Схема продажи подразумевает, что цена акций будет определяться на основании средневзвешенной цены за шесть месяцев. Сейчас она составляет 238,4 за штуку, то есть на 8% ниже текущей биржевой цены, отмечал старший аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов. Если цена оферты будет ниже рынка, то объем выкупленных Центробанком бумаг будет незначительным, говорил и начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Банк России, Сбербанк, SPO
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком
Финансы
Росимущество не станет владельцем акций Сбербанка
Экономика
В ЦБ заявили о сокращении своих сотрудников в набсовете Сбербанка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter