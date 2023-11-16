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Финансы ,  
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ЦБ отложил идею введения безотзывных вкладов для населения

Первый зампред ЦБ Чистюхин предложил отложить обсуждение безотзывных вкладов
Россияне пока не готовы к введению безотзывных вкладов, поэтому идею следует отложить, считает ЦБ. Регулятор предложил создать такие вклады осенью прошлого года. Они позволили бы привлечь длинные деньги в экономику
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России решил перестать «долбиться в стену» и отложить идею введения безотзывных вкладов из-за отсутствия общественного согласия. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка (ОНФР) России на 2024 год и на период 2025-2026 годов, которое прошло на площадке аналитического центра «Форум».

«Мы можем долбиться в эту стену, но нет общественного согласия, в моменте нет общественного согласия. Давайте это отложим в сторону и будем двигаться по тем направлениям, по которым можем достигнуть какого-то прогресса. Потому что мы сейчас можем еще пять лет пробовать вводить безотзывные вклады. Но мы видим, что, еще раз повторюсь, общегражданского консенсуса не получается», — сказал Чистюхин. Он добавил, что сейчас граждане «просто не созрели», но, возможно, это станет более актуальным через несколько лет.

Вопрос введения безотзывных вкладов при обсуждении развития финрынка поднял вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. «В документе (речь об «основных направлениях», новую версию которых недавно опубликовал ЦБ. — РБК) пропал такой термин как безотзывные вклады. Мы долго это обсуждали, это проблема достаточно длительная. Теперь это называется долгосрочные вклады, не безотзывные. Там появились безотзывные сберегательные сертификаты», — рассказал Войлуков.

По его словам, основная проблема создания безотзывных вкладов была в вопросе о том, как донести до вкладчиков, куда они размещают свои деньги: на обычный вклад или безотзывный. Войлуков считает, что работа ЦБ по регламентированности размещения информации о вкладах может решить эту проблему. «Вполне можно ввести вместе там, в окошечке (имеется в виду «шапка» документа об открытии вклада, где указываются его основные параметры. — РБК), где регламентируется даже размер шрифта, процентная ставка, [еще и уточнение о вкладе]: безотзывный или нет, обычный вклад», — считает Войлуков. Он добавил, что введение таких вкладов позволит собрать долгосрочные пассивы, улучшить планирование использования более длинных денег в экономике, а вкладчикам получить большую доходность.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Сейчас в проекте ОНФР Банка России, который был опубликован в октябре 2023 года, указано, что в период 2024-2026 годов «продолжится работа по развитию долгосрочных банковских вкладов, в том числе безотзывных сертификатов, в рамках комплексной проработки вопроса привлечения длинных денег в банковский сектор, который стал особенно актуальным ввиду необходимости финансирования приоритетных трансформационных проектов». Там добавляется, что для обеспечения привлекательности таких вкладов планируется рассмотреть возможность наделить их повышенной страховой защитой системы страхования вкладов.

Впервые ЦБ анонсировал внедрение безотзывных вкладов осенью 2022 года. Этот новый инструмент в теории должен был стать более выгодным для граждан. При этом такие вклады все же должны были иметь опцию снятия части средств в экстренных ситуациях.

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Россияне за кризисный 2022 год сократили сбережения на долгих вкладах до минимума за 10 лет. Так, по данным Банка России, на 1 января 2023 года средства физлиц на депозитах сроком от одного года составили 7,92 трлн руб. Минимальный показатель до этого был зафиксирован в январе 2013 года, когда остатки на аналогичных счетах оценивались в 8,39 трлн руб. Всего за 2022 год объем долгосрочных вкладов населения в российских банках сократился на 30,4%, или 3,45 трлн руб. Аналитики отмечали, что интерес к долгосрочным вложениям в том числе мог снизить возросший в прошлом году уровень неопределенности.

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