Банк России в 36 раз сократит продажу юаней на внутреннем рынке
В сентябре и начале октября Минфин в рамках исполнения бюджетного правила будет ежедневно направлять на покупку золота и валюты по 8,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Банк России будет зеркалировать эти операции и дополнительно продавать валюту в эквиваленте 8,4 млрд руб.
Таким образом, чистый объем продаж валюты со стороны регулятора в ближайший месяц составит 200 млн руб. В предыдущий месяц (с начала августа по начало сентября) чистые продажи валюты (юаней) со стороны ЦБ составляли 7,3 млрд руб. в день. То есть в новом периоде исполнения операций по бюджетному правилу покупки регулятора снизятся в 36,5 раза.
Сумма операций ЦБ (8,4 млрд руб.) устанавливается каждые полгода и складывается из двух показателей — объема операций Минфина по покупке или продаже золота и валюты и собственных продаж регулятора. Планы операций Минфина, в свою очередь, оглашаются ежемесячно. Так, ведомство прогнозирует, что по итогам сентября объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 162 млрд руб. При этом отклонение от прогноза по доходам в августе составило 10,9 млрд руб., отмечается в сообщении министерства. «Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 172,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 сентября 2024 года по 4 октября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 8,2 млрд руб.», — пояснили в Минфине.
Понижение предложения валюты на рынке по общему правилу приводит к ослаблению рубля. Ранее операции ЦБ не были существенным фактором влияния на курс, так как торги юанями на бирже проходили в больших объемах, оценивали опрошенные РБК эксперты. Но после введения санкций в отношении Московской биржи и входящих в нее Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра объем торгов юанем сократился: так, в мае среднедневной объем торгов в паре юань/рубль с расчетами завтра составлял 111,2 млрд руб., а в июле (до 24 числа включительно, после этого биржа перестала раскрывать статистику) — уже 77,1 млрд руб. В этих условиях курс стал более чувствительным к операциям со стороны ЦБ, констатировали опрошенные РБК аналитики.
На 12:20 мск 4 сентября (то есть после публикации планов Минфина) юань стоил на Мосбирже 12,4 руб. На открытии торгов российская валюта выглядела крепче — 12,1 руб. за юань.
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