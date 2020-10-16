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Банки предложили способ отключения казино и мошенников от приема карт

Банковское сообщество предложило разрешить процессинговым центрам прекращать обслуживание сомнительных предприятий. Сейчас сделать это не позволяет запрет, введенный после попадания российско-венесуэльского банка под санкции США
Фото:Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Банковское сообщество выступило с инициативой разрешить процессинговым компаниям, которые предоставляют услуги по переводу денежных средств, самостоятельно отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия (ТСП), замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца. Соответствующие условия предлагается оговаривать в договоре между банком и процессинговым центром, заявлено в рекомендациях Ассоциации банков России (АБР), с которыми ознакомился РБК.

ЦБ концептуально поддерживает предложения ассоциации, сообщил РБК представитель регулятора.

Трудности с отключением контрагентов от оплаты картами возникли в прошлом году, после введения американских санкций в связи с ситуацией в Венесуэле. Нынешние рекомендации АБР, касающиеся правил составления договора с процессинговыми центрами и иными операторами услуг информационного обмена по карточным операциям, направлены на то, чтобы решить эту проблему.

В 2019 году в ФЗ «О Национальной платежной системе» (НПС) были внесены поправки, которые запретили процессинговым компаниям в одностороннем порядке отключать насовсем или временно банки и их клиентов от услуг по переводу денежных средств — за это ЦБ может взыскать с них штраф. Поправки были приняты после того, как процессинговый центр «КартСтандарт» отключил от обслуживания российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк, в отношении которого США ввели санкции за поддержку режима Николаса Мадуро. В результате держатели карт Еврофинанс Моснарбанка не могли проводить по ним операции.

За такие нарушения ЦБ получил право накладывать штраф в десятикратном размере вознаграждения, которое процессинговая компания ежемесячно получает от банка, либо в 50-кратном размере, если компания ранее уже приостанавливала или прекращала оказание услуг.

Как предлагается изменить взаимодействие банков и процессинговых центров

Сейчас ответственность за отключение недобросовестных продавцов возложена на банки-эквайеры, пояснил Кирилл Свириденко, генеральный директор «МультиКарты» (процессинговая компания, принадлежащая ВТБ): «Когда появляется предприятие-нарушитель, банк дает распоряжение процессинговому центру о его отключении».

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Два собеседника РБК на платежном рынке пояснили, что сейчас процессинговая компания должна обратиться в банк, чтобы указать на связанные с обслуживанием того или иного ТСП риски. «Если банк добросовестный, то он сам отключит такое ТСП от проведения платежей, но если банк в сговоре со своим клиентом, с этого он получает высокий комиссионный доход, то приостанавливать его деятельность должен процессинговый центр. Однако если банк в ответ говорит «нет», то центр ничего больше сделать не может», — обозначил проблему один из собеседников.

У появившегося в прошлом году запрета на самостоятельные действия процессинговых компаний были благие цели — защитить клиентов и повысить бесперебойность функционирования платежной системы, однако юридически у банков появилась возможность не соглашаться с отключением даже по самым очевидным причинам, таким как неоплата услуг процессинговой компании или решение о расторжении договора между ними, объясняет вице-президент АБР Алексей Войлуков. Бывает, что банки пытаются заработать на нелегальных операциях и проводят платежи в пользу подпольных тотализаторов или онлайн-казино, признает Войлуков: «Раньше процессинговые центры могли просто расторгнуть договор с банком, который, по их мнению, был замешан в проведении подобных операций. Сейчас отключение даже потенциально недобросовестных игроков грозит штрафами».

Банк-эквайер, например, может сотрудничать с предприятиями, которые создают поддельные сайты или проводят опросы с целью кражи денежных средств с банковских карт, отмечает директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова. После принятия поправок к закону об НПС процессинговые центры не могут в одностороннем порядке приостанавливать деятельность банков-эквайеров или их клиентов, замешанных в мошеннической деятельности, указывает она. Ни платежные системы, ни регулятор не могут оперативно приостановить их работу.

«Репутационные риски для банков [из-за неотключения сомнительных операций] оцифровать сложно, но они масштабны. Правилами международных платежных систем предусмотрены серьезные штрафы за такую деятельность, а эквайеру, проводящему такие операции, может грозить отзыв лицензии платежной системы», — сказал РБК вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Согласно рекомендациям АБР, в договоре с процессинговой компанией должны содержаться условия, в соответствии с которыми она может приостановить или полностью отключить оказание услуг банкам. Отдельным пунктом АБР предлагает прописывать основания, по которым нужно отключать ТСП. Это:

  • получение процессинговым центром неоднократных обращений от банка об отмене спорных или несанкционированных операций по одному и тому же ТСП;
  • получение от платежных систем информации о высоком уровне несанкционированных операций в ТСП.

В этих случаях у процессингового центра должно быть право потребовать от банка, обсуживающего ТСП, детальные пояснения по таким операциям или отказаться от обслуживания предприятия, говорится в документе. Если банк не представил запрашиваемую информацию в установленный срок, то процессинговый центр имеет право перестать проводить операции.

В чем юридическая слабость предложений

Представитель ЦБ отмечает, что если банки и процессинговые центры при взаимодействии будут использовать единые условия информационного обмена, это позволит снизить правовые риски. «Рекомендательный характер предложений к условиям договоров позволит банкам при необходимости гибко их уточнять», — заметили в пресс-службе Банка России.

Никакие рекомендации не устранят правовую проблему, с которой столкнулись процессинговые центры, так как закон имеет более высокий приоритет, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов: «И даже если банки и соответствующие операторы заключат договор, в котором прямо наделят оператора правом в определенных случаях приостанавливать обслуживание, само по себе [это] все равно будет происходить в одностороннем порядке. Следовательно, операторы будут нарушать требования закона, за что Центральный банк сможет привлекать их к довольно существенной ответственности».

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Чтобы процессинговые центры могли без рисков отключать сомнительных клиентов, необходимо внести предложения АБР в инструкцию ЦБ, считает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Если процессинговые компании предполагают риски в работе с тем или иным банком или ТСП, то они могут обратиться в регулирующие органы, но давать им право самим ограничивать проведение операций некорректно, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. «Если процессинговый центр заблокирует мошенническое предприятие, то держатели карт не смогут провести в его адрес операции и их денежные средства будут сохранены. Однако если центр по ошибке остановит проведение денежных переводов у добросовестного ТСП или банка, то это создаст неудобства для держателей карт и риски для самого банка, так как его клиенты могут начать забирать средства и переходить в другую кредитную организацию, у которой нет проблем с работой карт», — полагает она.

Автор
Евгения Чернышова
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