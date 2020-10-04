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Юрист назвала принципы возврата украденных интернет-мошенниками денег

Пострадавшим от действий интернет-мошенников гражданам, чтобы вернуть свои деньги, не следует обращаться в банк с требованием отменить транзакцию, а лучше заявить в полицию. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

По ее словам, если при покупке в онлайне перевод денег был инициирован самим держателем карты, то банк не сможет ничего сделать. Равны нулю и шансы вернуть деньги, если мошенники получили данные карты и сами похитили с нее средства. Это происходит из-за подтверждения перевода самим клиентом в виде кода в смс-сообщении. «После окончания этих действий перевод становится безотзывным и окончательным», — заявила Зеленовская.

СМИ узнали о планах ФСИН побороть тюремные call-центры
Общество
Фото:Юрий Тутов / ТАСС

Чтобы повысить шансы вернуть украденные деньги, нужно по горячим следам обратиться в правоохранительные органы. «В своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена «менеджеров», сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов», — объяснила юрист.

Дальнейший успех дела, по ее словам, зависит от профессионализма полицейских. Для возбуждения уголовного дела достаточно ущерба от 2,5 тыс. руб. При этом вернуть средства получится только в том случае, если преступники будут пойманы.

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
Финансы
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В октябре стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний намерена ликвидировать call-центры в колониях, в которых заключенные мошенническим образом получают деньги с карт граждан.

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ФСИН хочет оснастить тюрьмы системами подавления сигналов сотовой связи. По данным «Ростеха», на закупку и установку высокотехнологичного оборудования служба хочет запросить из бюджета 3 млрд руб.

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