Минфин вновь выплатил купоны по долларовым бумагам в рублях

Речь идет о выплате купонного дохода $117,2 млн в рублевом эквиваленте по облигациям со сроком погашения в 2023 и 2043 годах. В Минфине заявили, что считают обязательства исполненными в полном объеме

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин России вновь перечислил в рублях средства для выплаты купонного дохода в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS0971721450, US78307ADG58) и в 2043 году (ISIN: XS0971721963, US78307ADH32) в общей сумме 7 млрд руб. (эквивалент $117,2 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — сообщили в Минфине.

Таким образом ведомство в полном объеме исполнило обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России, добавили в нем.

Минфин России перешел на новый временный порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам в соответствии с указом президента. В июле он на фоне санкций разрешил выплачивать валютный долг России в рублях, отметив, что эти рублевые выплаты будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

В прошлый раз Минфин перечислял выплаты в оригинальных валютах НРД 20 мая. Международное рейтинговое агентство Moody's сочло, что Россия допустила дефолт, поскольку держатели ее суверенного долга в течение 30 дней эти купонные выплаты не получили.

В Минфине же с агентством не согласились, отметив, что выполнили обязательства в полном объеме и что средства не дошли до держателей из-за действий международных расчетно-клиринговых систем. Неправомерными заявления о наступлении дефолта назвали и в Кремле.