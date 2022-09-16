Минфин вновь выплатил купоны по долларовым бумагам в рублях

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16:03
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 18:02
Встреча Путина с Алиевым на саммите ШОС. Видео Политика, 18:02
МИД запретил въезд в Россию 41 австралийцу Политика, 17:53
Путин понадеялся на увеличение поставок зерна с Украины в бедные страны Политика, 17:52
СБР попросит IBU разъяснить критерии допуска россиян к соревнованиям Спорт, 17:47
Турция будет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях Политика, 17:46
Ростовцев назвал некритичным решение об отстранении биатлонистов России Спорт, 17:46
Мода выходит из моды: как составить классический базовый гардероб РБК и Charuel, 17:39
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Аксенов сообщил, что отправку добровольцев в зону СВО финансируют банки Политика, 17:39
Встреча Путина с Эрдоганом на саммите ШОС. Видео Политика, 17:19
Джокович заявил о совершенстве и мастерстве Федерера в теннисе Спорт, 17:19
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 17:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:04
Назарбаев посетил мечеть во время переименования Нур-Султана. Видео Политика, 17:00
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Минфин вновь выплатил купоны по долларовым бумагам в рублях

Речь идет о выплате купонного дохода $117,2 млн в рублевом эквиваленте по облигациям со сроком погашения в 2023 и 2043 годах. В Минфине заявили, что считают обязательства исполненными в полном объеме
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин России вновь перечислил в рублях средства для выплаты купонного дохода в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS0971721450, US78307ADG58) и в 2043 году (ISIN: XS0971721963, US78307ADH32) в общей сумме 7 млрд руб. (эквивалент $117,2 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — сообщили в Минфине.

Таким образом ведомство в полном объеме исполнило обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России, добавили в нем.

Moody's сообщило о дефолте России по евробондам
Экономика
Фото:Imago / ТАСС

Минфин России перешел на новый временный порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам в соответствии с указом президента. В июле он на фоне санкций разрешил выплачивать валютный долг России в рублях, отметив, что эти рублевые выплаты будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

В прошлый раз Минфин перечислял выплаты в оригинальных валютах НРД 20 мая. Международное рейтинговое агентство Moody's сочло, что Россия допустила дефолт, поскольку держатели ее суверенного долга в течение 30 дней эти купонные выплаты не получили.

В Минфине же с агентством не согласились, отметив, что выполнили обязательства в полном объеме и что средства не дошли до держателей из-за действий международных расчетно-клиринговых систем. Неправомерными заявления о наступлении дефолта назвали и в Кремле.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что делают «Билайн» и «Внуково», чтобы привлекать лучших соискателей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Если должник пенсионер. Можно ли взыскать с него долг
Инструкции
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Christian Petersen / Getty Images Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли
Статьи
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин доллары дефолт
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Ведомости» узнали возможные сроки возврата Минфина на рынок госдолга
Экономика
Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях
Экономика
Главы Минфина и ЦБ назвали формулу финансового суверенитета России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter