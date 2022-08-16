Финразведка призвала ограничить системы перевода денег без открытия счета

Системы денежных переводов без открытия счета не должны проводить операции, сумма средств в которых превышает 60 тыс. руб., предложили в Росфинмониторинге. ЦБ начал проработку инициативы. Участники рынка выразили обеспокоенность

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Росфинмониторинг предложил ограничить сумму переводов физлиц по системам без открытия счета при упрощенной идентификации клиента 60 тыс. руб, пишет «Коммерсантъ». Это инициатива содержится в подготовленном ведомстве законопроекте, предполагающий внесение поправок в закон о национальной платежной системе и антиотмывочный» закон (№ 115-ФЗ).

Документ также предусматривает отмену возможности банка «самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации». Упоминается и послабление — предложено позволить физическим лицам при переводе до 100 тыс. руб. не указывать прописку.

Центробанк сообщил газете о получении законопроекта от Росфинмониторинга, инициатива ведомства «прорабатывается».

При этом участники рынка выразили обеспокоенность предложением ведомства, в частности, в «Ассоциации банков России» указали на «множество вопросов и неудобств». Вице-президент объединения Алексей Войлуков рассказал, что не понимает, «откуда и зачем появился такой закон», указав, что документ поступил без пояснительной записки.

В свою очередь «Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов» (АЭД) сочла само установление лимита необходимым, назвав «не вполне оправданным» введение «столь низкого порога» для перевода средств. Оптимальным решением стало бы ограничение в 600 тыс. руб., поскольку такая мера затронет относительно небольшое количество клиентов, уверен глава объединения Виктор Достов. Вместе с тем, продолжил он, такой порог не повлечет за собой существенное повышение издержек у участников рынка и позволит сохранить доступность россиян без необходимости проходить идентификацию с явкой в офис банка.

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Участники рынка уже несколько лет говорят о необходимости системного повышения порогов всех видов перевода — которые не предполагают идентификацию, предусматривающих полное или упрощенное прохождение процедуры, сообщил изданию глава «Национального совета финансового рынка» Андрей Емелин. Но в действительности ситуация обратная, что снижает удобство для клиентов и провоцирует рост издержек у банков, продолжил он. Емелин подчеркнул, что издержки кредитных организаций снижаются в случае исключения лишних сведений, которые банки обязаны собирать, что также сделало бы проведение операции дешевле.

«Еще одно недружественное решение государства в отношении клиентов, искусственно лишающее их привычных сервисов и снижая комфортность от проведения операций», — считает он.

Банки будут вынуждены перестраивать системы автоматических платежей для соответствия новым требованиям, считает один из неназванных собеседников «Коммерсанта» на рынке.

В мае Росфинмониторнг выступил за смягчение контроля за банковскими операциями и повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль банковских операций. Такую инициативу выдвинула глава Центробанка Эльвира Набиуллина 26 мая, указав, что пороги были установлены давно и во многом стали неактуальными. Глава регулятора предложила "поднять с действующих 600 тыс. руб. как минимум до 1 млн руб., а по недвижимости — с 3 млн до 5 млн руб.».