ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год

Качественное подведение итогов обзора денежно-кредитной политики невозможно без дополнительного осмысления новой реальности для российской экономики, отметили в ЦБ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Банк России перенес срок подготовки обзора денежно-кредитной политики (ОДКП) с 2022 на 2023 год, сообщается на сайте регулятора.

Причина переноса — «кардинальное изменение внешних условий для российской экономики», связанное с усилением внешних торговых и финансовых санкций.

«В связи с этим качественное подведение итогов ОДКП невозможно без учета и дополнительного осмысления новой реальности для российской экономики. Поэтому Банк России перенес сроки завершения ОДКП на середину 2023 года», — говорится в сообщении.

В ОДКП регулятор оценивает первые итоги таргетирования инфляции и соответствие действующих параметров денежно-кредитной политики меняющимся условиям. ЦБ планировал представить обзор к середине 2022 года.

На прошлой неделе Центробанк представил проект доклада о единой денежно-кредитной политике на ближайшие три года. Это основной текущий сценарный документ регулятора.

Базовый сценарий ЦБ предполагает сокращение ВВП России в 2022 году на 4–6%, в 2023 году — на 1–4% и переход в зону роста в 2024 году (1,5–2,5%). Инфляцию в основном варианте регулятор прогнозирует в диапазоне 12–15% в 2022 году и 5–7% в 2023 году. Возвращение к цели в 4% ожидается в 2024 году.

Читайте на РБК Pro Pro Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Прогнозы Pro «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования Саммари Pro Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Статьи Pro Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Инструкции Pro Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам Инструкции Pro Как менять дизайн бренда на разных этапах развития Как менять дизайн бренда на разных этапах развития Статьи Pro От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы Прогнозы Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции

Помимо этого, в докладе описаны два альтернативных сценария развития ситуации — адаптационный и кризисный. Во втором сценарии ЦБ исходит из предположения, что фрагментация в мировой экономике, которая возникла вследствие геополитического напряжения и торговых войн последних лет, станет более выраженной. Рынки все больше будут концентрироваться в региональных блоках, страны меньше будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и больше — на увеличение локализации производств.

Этот сценарий включает два риска — существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление геополитического напряжения в отношении России, включая введение дополнительных ограничений на российский экспорт. «В результате в мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — опасается ЦБ. При этом варианте российский ВВП три года будет снижаться.