ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 62,51 (-0,03) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 61,37 (+0,48) Инвестиции, 16:02
Постпред России назвал пропагандой заявление 40 стран по Запорожской АЭС Политика, 17:41
Как отличить поддельную сумку от оригинальной. Инструкция Life, 17:29
ЦБ перечислил плюсы «сделки с регулятором» для инсайдеров-нарушителей Инвестиции, 17:28
Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Pro, 17:27
МИД призвал США не препятствовать выдаче виз участникам сессии ООН Политика, 17:27
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 17:27
ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год Финансы, 17:25
В Сети показали iPhone 14 Pro с установленной iOS 16 Life, 17:24
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В списках пропавших без вести после взрыва в Ереване оказалась россиянка Общество, 17:21
ПСБ поддержит проекты импортозамещения медицинского оборудования Пресс-релиз, 17:08
Скончался автор романа «Заклинатель лошадей» Николас Эванс Life, 17:08
Даниил Медведев связал с плохим воспитанием конфликт с фанатом в Монреале Спорт, 17:07
Зампред общественной палаты Алтайского края погиб в Донбассе Политика, 17:04
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 17:04
Война санкций ,  
0 

ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год

Качественное подведение итогов обзора денежно-кредитной политики невозможно без дополнительного осмысления новой реальности для российской экономики, отметили в ЦБ
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Банк России перенес срок подготовки обзора денежно-кредитной политики (ОДКП) с 2022 на 2023 год, сообщается на сайте регулятора.

Причина переноса — «кардинальное изменение внешних условий для российской экономики», связанное с усилением внешних торговых и финансовых санкций.

«В связи с этим качественное подведение итогов ОДКП невозможно без учета и дополнительного осмысления новой реальности для российской экономики. Поэтому Банк России перенес сроки завершения ОДКП на середину 2023 года», — говорится в сообщении.

В ОДКП регулятор оценивает первые итоги таргетирования инфляции и соответствие действующих параметров денежно-кредитной политики меняющимся условиям. ЦБ планировал представить обзор к середине 2022 года.

ЦБ описал адаптационный и кризисный сценарии для экономики
Экономика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

На прошлой неделе Центробанк представил проект доклада о единой денежно-кредитной политике на ближайшие три года. Это основной текущий сценарный документ регулятора.

Базовый сценарий ЦБ предполагает сокращение ВВП России в 2022 году на 4–6%, в 2023 году — на 1–4% и переход в зону роста в 2024 году (1,5–2,5%). Инфляцию в основном варианте регулятор прогнозирует в диапазоне 12–15% в 2022 году и 5–7% в 2023 году. Возвращение к цели в 4% ожидается в 2024 году.

Читайте на РБК Pro
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
«Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования
Саммари
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Видов психотерапии очень много. Какой нужен именно вам
Инструкции
Pro
Как менять дизайн бренда на разных этапах развития
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы
Прогнозы
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции

Помимо этого, в докладе описаны два альтернативных сценария развития ситуации — адаптационный и кризисный. Во втором сценарии ЦБ исходит из предположения, что фрагментация в мировой экономике, которая возникла вследствие геополитического напряжения и торговых войн последних лет, станет более выраженной. Рынки все больше будут концентрироваться в региональных блоках, страны меньше будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и больше — на увеличение локализации производств.

Этот сценарий включает два риска — существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление геополитического напряжения в отношении России, включая введение дополнительных ограничений на российский экспорт. «В результате в мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — опасается ЦБ. При этом варианте российский ВВП три года будет снижаться.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ЦБ обзор денежно-кредитная политика
Материалы по теме
Индекс экономической уверенности россиян снизился до нуля
Общество
Эксперты назвали три сценария развития экономики России под санкциями
Экономика
Минэкономразвития заявило об улучшении ситуации в экономике России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter