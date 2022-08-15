ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год
Банк России перенес срок подготовки обзора денежно-кредитной политики (ОДКП) с 2022 на 2023 год, сообщается на сайте регулятора.
Причина переноса — «кардинальное изменение внешних условий для российской экономики», связанное с усилением внешних торговых и финансовых санкций.
«В связи с этим качественное подведение итогов ОДКП невозможно без учета и дополнительного осмысления новой реальности для российской экономики. Поэтому Банк России перенес сроки завершения ОДКП на середину 2023 года», — говорится в сообщении.
В ОДКП регулятор оценивает первые итоги таргетирования инфляции и соответствие действующих параметров денежно-кредитной политики меняющимся условиям. ЦБ планировал представить обзор к середине 2022 года.
На прошлой неделе Центробанк представил проект доклада о единой денежно-кредитной политике на ближайшие три года. Это основной текущий сценарный документ регулятора.
Базовый сценарий ЦБ предполагает сокращение ВВП России в 2022 году на 4–6%, в 2023 году — на 1–4% и переход в зону роста в 2024 году (1,5–2,5%). Инфляцию в основном варианте регулятор прогнозирует в диапазоне 12–15% в 2022 году и 5–7% в 2023 году. Возвращение к цели в 4% ожидается в 2024 году.
Помимо этого, в докладе описаны два альтернативных сценария развития ситуации — адаптационный и кризисный. Во втором сценарии ЦБ исходит из предположения, что фрагментация в мировой экономике, которая возникла вследствие геополитического напряжения и торговых войн последних лет, станет более выраженной. Рынки все больше будут концентрироваться в региональных блоках, страны меньше будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и больше — на увеличение локализации производств.
Этот сценарий включает два риска — существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление геополитического напряжения в отношении России, включая введение дополнительных ограничений на российский экспорт. «В результате в мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — опасается ЦБ. При этом варианте российский ВВП три года будет снижаться.