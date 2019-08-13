Сбербанк расширил на всю страну систему получения переводов по СМС

Сбербанк расширил действие сервиса по переводу денег при помощи СМС с получением наличных в банкоматах на всю страну. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Ранее услугой могли воспользоваться пользователи в 27 регионах.

Перевод можно совершить при помощи «Сбербанк Онлайн», для этого достаточно знать номер мобильного телефона и ФИО получателя. Для получения перевода необходимо будет указать секретный код из СМС. В сутки можно будет переводить до 150 тыс. руб.

Комиссия за пользование данным сервисом будет ниже, чем при совершении аналогичной операции в офисе: 1,5% от суммы, но не менее 30 руб. и не более 1 тыс. руб.

Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» заявил, что с момента запуска данной услугой воспользовались около 100 тыс. человек.