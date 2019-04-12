Сбербанк получил контроль над разработчиком системы распознавания лиц

Сбербанк приобрел у Газпромбанка 51% акций ​в группе компаний ЦРТ (Центре речевых технологий), занимающейся разработкой систем распознавания лиц и голосов. В капитал ЦРТ также вошла венчурная компания Digital Horizon. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Газпромбанка.

Сделку планируется закрыть до конца мая. После этого будет сформирован новый совет директоров компании, куда войдут два представителя Газпромбанка, четыре представителя Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также один от Digital Horizon.

ЦРТ является ведущим разработчиком голосовых и лицевых биометрических систем. Продукция компании продается более чем в 75 странах мира.

Сбербанк запустил собственную систему сбора биометрии осенью 2018 года. В декабре банк присоединился к единой биометрической системе (ЕБС). В январе данные начали собирать почти в 3 тыс. отделений Сбербанка.