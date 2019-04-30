МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

Соответствующую инициативу ведомство прорабатывает в виде проекта федерального закона. «Навести порядок» на рынке микрокредитования и нелегальных кредиторов поручил ранее президент Владимир Путин

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерством внутренних дел России предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть интернет без идентификации лица, желающего получить кредит», — цитирует агентство сообщение.

В настоящее время граждане могут оформлять микрозаймы через интернет просто оставив свои паспортные данные, без скана документа, подтверждающего личность. Можно также одолжить деньги, сообщив лишь номер банковской карты, счета или электронного кошелька.

В МВД отметили, что работают над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов, а также за осуществление противоправных действий со стороны коллекторов.

Президент Владимир Путин обратил свое внимание на проблему нелегальных кредиторов и рынка микрокредитования в своем последнем послании Федеральному собранию. Он поручил Центробанку и силовикам «в кратчайшие сроки навести порядок» на этом рынке, чтобы «оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства».