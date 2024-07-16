Банки сообщили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток

Банки пока технически не могут выполнять все нормы, связанные с реестром электронных повесток призывникам. Они опасаются проблем в случаях выдачи ипотеки клиентам, которые уже после заключения сделки будут признаны уклонистами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские банки, которых обязали отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, до сих пор не знают, как будут выполнять требования нового закона. Это следует из писем Национального совета финансового рынка (НСФР), объединяющего крупные банки, направленных председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко (есть у РБК).

Подлинность документов подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Источник РБК в аппарате правительства подтвердил получение обращений.

Как отмечается в письмах НСФР, до запуска электронного реестра призывников и военнообязанных остается несколько месяцев. С 1 ноября 2024 года Минобороны должно начать вносить в базу информацию о принятых мерах в отношении призывников-уклонистов, определило ранее правительство. Таким образом, банки обязаны исполнять требования об отказах таким лицам в кредитах с этой даты. Но порядок взаимодействия участников рынка с Минобороны еще не определен, утверждают авторы письма.

«Вопрос с присоединением банков и предоставления им доступа к реестру возник давно, но так и не решен, оставаясь в подвешенном состоянии. В Минобороны возражали, чтобы банки имели доступ к реестру, имея в виду [необходимость] информировать их непосредственно через Минобороны, чтобы кредиторы могли исполнять обязанность по закону «О потребкредите» (353-ФЗ) и отказывать в ссудах призывникам-уклонистам. Но мы до сих пор не понимаем, как это будет работать: ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока не известны», — говорит Емелин. Он подчеркивает, что банки чисто технически могут не успеть доработать свои системы перед запуском реестра. «Мы вежливо звоним в тревожный колокол», — отмечает глава НСФР.

Участники рынка также указывают, что до сих пор для банков не разработали правил, как и когда они должны отказывать клиенту в кредите, если тот окажется призывником-уклонистом.

«Крайне важно учесть длящийся характер процедур кредитования и разнесение по времени отдельных событий указанных процедур, например одобрение кредитной заявки, заключение кредитного договора, перечисление денежных средств заемщику после заключения кредитного договора, регистрация права собственности на предмет залога», — отмечается в письме.

РБК направил запросы в Банк России, а также в Минобороны и Минцифры — ведомства, курирующие внедрение электронного реестра призывников и военнообязанных. В аппарате правительства не ответили на запрос РБК.

Что нужно знать о новом реестре воинского учета В апреле 2023 года в России был принят закон, который вводит понятие электронных повесток, а также закрепляет правовые основы для создания единого реестра воинского учета. Теперь уведомление о вызове в военкомат и призыве на службу гражданину могут направить дистанционно, через портал «Госуслуги». Такая электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете адресата. После вручения повестки гражданину запрещается выезд из России, а информация о событии попадает в единый реестр воинского учета. Это база данных, куда будут вноситься сведения о военнообязанных. Одновременно данные отобразятся в дополнительном реестре направленных повесток. Ограничение на выезд снимается после явки гражданина в военкомат. Если этого не происходит в течение 20 календарных дней, против призывника вводятся дополнительные ограничения. Одно из них — невозможность получать кредиты и займы. Таким гражданам должно быть отказано в заключении кредитного договора или договора займа.

О чем беспокоятся банки

Как пояснил Емелин, участники рынка больше всего опасаются ситуаций, когда на момент выдачи кредита клиент еще не будет в реестре уклонистов от военной службы, а на момент регистрации договора, например, в Росреестре — уже да.

«Клиент попадает в список уклонистов, и Росреестр на абсолютно законных основаниях отказывает этому человеку в регистрации ипотеки. И получится, что банк правомерно выдал кредит, а кредит из обеспеченного превращается в необеспеченный. Это другие резервы для банка, другая ставка, другие сроки», — подчеркивает Емелин.

По его словам, вывод из этой ситуации у банков будет только один — пересмотреть риск-политику в отношении целого класса клиентов.

«Если к моменту запуска реестра не будет выработано четких правил, как действовать банкам, наиболее консервативные участники рынка просто вынуждены будут по умолчанию относить заемщиков-мужчин призывного возраста в высокорисковую группу — отказывать им в кредитах в принципе или понизить для них уровень одобрения», — заключает Емелин.

В другом крупном банковском объединении — Ассоциации банков России — не ответили на запрос РБК.

Что об этом думают эксперты

То, что техническое исполнение новых поправок о реестре повесток и ограничениях для заемщиков-уклонистов до сих пор не реализовано, создает для кредиторов неопределенность — это главный минус, говорит гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш: «Это неопределенность в осуществлении предоставления кредитных услуг в принципе, так как поток заявок от потенциальных заемщиков идет регулярно, при этом возникнет путаница в части получения актуальной информации из единого реестра». На этапе рассмотрения заявки банк не несет ответственности за отказы потенциальным заемщикам.

«Но статистику по выдаче кредитов, в которой банки всегда стараются преуспеть, данные правовые коллизии могут испортить, так как банки будут опасаться активно выдавать кредиты», — полагает юрист.

Ситуация меняется после подписания договора с клиентом — после этого события банк уже обязан предоставить ссуду потребителю, ссылается на Гражданский кодекс управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

«Если же они узнают уже после подписания договора, что заемщик уклоняется от призыва, о чем есть запись в реестре, то здесь возникает следующая сложность. Во-первых, не хватает правовой нормы, разрешающей отказываться от предоставления кредита, в случае выявления соответствующей информации. Во-вторых, последствием необоснованного отказа в выдаче кредита для банков могут стать определенные риски взыскания с них убытков или иных финансовых санкций», — отмечает Косаков. Он допускает, что для подстраховки кредиторы будут запрашивать у заемщиков дополнительную информацию.

Такого же эффекта ожидает эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев: «Если мы к 1 ноября не успеем технически вот эту реализацию сделать, то банки, скорее всего, будут запрашивать дополнительные сведения о том, что человек не получал повестку или какую-то справку из военкомата. Это, конечно, приведет, с одной стороны, к претензиям со стороны потенциальных заемщиков, с другой стороны, это право банка требовать эту информацию, анализировать»