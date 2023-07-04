ЦБ: объем наличной валюты у россиян сократился на ₽17,8 млрд за первый квартал 2023 года

Объем наличной валюты на руках у россиян к апрелю снизился на 17,8 млрд руб., в то время как наличных в рублях стало больше на 300,6 млрд руб., следует из статистики ЦБ

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Объем наличной иностранной валюты на руках у россиян по итогам первого квартала текущего года снизился на 17,8 млрд руб., следует из опубликованной Центробанком России статистики.

В то же время объем наличных в рублях увеличился на 300,6 млрд руб. (за четвертый квартал прошлого года рост составлял 1,2 трлн руб.). Всего к апрелю наличная валюта составляла 17% финансовых активов домохозяйств (22,5 трлн руб.). Большую часть активов домохозяйств составляли акции и прочие формы участия в капитале (35,3%, или 46,8 трлн руб.) и депозиты (33,3%, или 44,1 трлн руб.

Снижение объема валютных наличных средств в поквартальной динамике замедлилось: в четвертом квартале 2022 года он сократился на 69,5 млрд руб., до этого показатель рос, в том числе до рекордных значений в первом квартале 2022 года (составил 1,2 трлн руб.). В статистике не присутствует разбивка на виды валют.

По данным Центробанка, на валютных счетах и вкладах розничных клиентов 13% средств по состоянию на 1 мая 2023 года приходилось на «нетоксичные» валюты, тогда как на «токсичные» — 87%.

В целом на операции с наличными в структуре финансовых активов домохозяйств по итогам первого квартала пришелся прирост в 283 млрд руб., на акции и прочие участия в капиталах — 544 млрд руб., на депозитные операции — 419 млрд руб.

ЦБ отмечает, что прирост депозитов произошел в результате увеличения объема рублевых средств на 524,4 млрд руб. и депозитов в банках-нерезидентах на 424,8 млрд руб. Но динамика депозитов в иностранной валюте, по данным ЦБ, по-прежнему отрицательная: по итогам первого квартала наблюдалось снижение на 421,6 млрд руб.

К 1 февраля 2023 года на руках у россиян были рекордные 7,33 трлн руб. наличной иностранной валюты, или $105,4 млрд в пересчете на доллары. Такой объем зафиксировали впервые за время с 2018 года, за все время доступной статистики. Согласно скорректированной статистике ЦБ, с 1 июля по 1 декабря 2022 года объем валютной наличности у домохозяйств вырос на $4,3 млрд.

В марте прошлого года на фоне набега вкладчиков на банки и эмбарго ЕС на ввоз в Россию наличных евро Центробанк ввел ограничения на снятие иностранной наличной валюты со счетов и депозитов. Через два дня эмбарго на наличные доллары ввели США.

Сейчас россияне могут получить на руки сумму в пределах $10 тыс. или эквивалента в евро, если средства поступили на вклад до 9 марта 2022 года. Также можно купить наличные доллары и евро, но только те, что поступили в кассы банков после 9 апреля. Ограничения уже дважды продлевались. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что решение пока не может быть пересмотрено, поскольку введенный весной запрет на ввоз банкнот долларов и евро в Россию по-прежнему действует.